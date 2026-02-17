assez dégagé
La bande-annonce de The Mandalorian & Grogu est là!

L&#039;iconique duo qui porte tout le poids de la saga Star Wars sur leurs épaules est de retour au cinéma le 20 mai 2026.&quot;
L'iconique duo qui porte tout le poids de la saga Star Wars sur leurs épaules est de retour au cinéma le 20 mai 2026.Image: Lucasfilm

Le mystère reste entier sur le prochain Star Wars

Star Wars est de retour au cinéma avec The Mandalorian & Grogu. La nouvelle bande-annonce, mignonne et pleine d'action, s'avère toutefois un peu vide. Puisqu'on a toujours aucune idée de quoi ça parle.
17.02.2026, 19:1417.02.2026, 19:14
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Depuis ses 4 milliards investis pour le rachat de la licence Star Wars, Disney exploite le filon Star Wars sans vergogne depuis plus d’une décennie, parfois pour le meilleur - souvent pour le pire. Parmi les meilleurs, citons la série Andor ou encore The Mandalorian, fer de la lance de la plateforme Disney+ en 2019, qui a fait de «Baby Yoda» la nouvelle mascotte de la saga.

Pour en savoir plus sur ce petit bout de chou:

Comment Baby Yoda a sauvé «Star Wars»

Si vous cherchez à éclairer votre lanterne quant à l'intrigue de ce nouveau long-métrage, vous risquez d'être déçu. C'est peu dire que celle-ci est avare en révélations. Bien que cette bande-annonce regorge de scènes d'action et de moments attendrissants, grâce à l'apparition de ce Yoda miniature, elle n'en dévoile guère plus.

La bande-annonce:

Vidéo: extern / rest

Le long-métrage semble être dans la continuité de la série - à savoir un chasseur de primes impliqué dans une série de quêtes commanditées par la Nouvelle République, comme en témoigne le personnage campée par l'actrice Sigourney Weaver qui semble le charger d'une mission. Celle-ci devrait concerner l’Empire, du moins ce qu'il en reste, l'histoire se déroulant cinq années après sa chute.

On se croirait dans Star Wars

Din Djarin (Pedro Pascal), le fameux Mandalorien, et son petit compagnon Grogu devraient également être confrontés aux Hutts, les seigneurs du crime de Tatooine, cousins du célèbre Jabba, qui sont désireux de reprendre sa place de seigneur de la pègre.

A noter encore la présence vocale de Martin Scorsese, au tout début de la bande-annonce, qui joue un alien pressé de fermer boutique et l'apparition d'un personnage très apprécié des fans, en la personne de Zeb Orrelios, issu de la série animée Star Wars: Rebels. Le film est réalisé par Jon Favreau (Iron Man), showrunner de la série originale.

Pour s'assurer définitivement que le The Mandalorian et Grogu nous offrira une surprise à la hauteur de ce grand retour au cinéma, et non un simple feu de paille, il va falloir attendre le 20 mai 2026.

Affiche The Mandalorian and Grogu.
Image: Lucasfilm

Si l'on peut être déçu par le ton parfois un peu enfantin de ce long-métrage, il ne faut cependant pas oublier que c'est là que réside l'essence de la saga de George Lucas. Star Wars a toujours été destiné aux enfants. Avec ses extraterrestres en caoutchouc pour coller à l’esprit de la trilogie originale et son sens de l'aventure, The Mandalorian & Grogu semble parfaitement coller au public cible: à la fois les plus jeunes... et les adultes nostalgiques.

A nous, donc, de ne pas nous muter en adultes aigris qui refusent de prêter leur doudou. Après tout, il va bien falloir vendre des figurines de Mando et des peluches Grogu par palettes.

