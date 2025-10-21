en partie ensoleillé16°
Léna Situations va faire causer Rihanna

Léna Mahfouf, alias Léna Situations, assiste au défilé Schiaparelli Haute Couture Printemps-Été 2025 dans le cadre de la Fashion Week de Paris le 27 janvier 2025 à Paris, France.
Léna Mahfouf, alias Léna Situations, relance son podcast. En photo: l'influenceuse assiste au défilé Schiaparelli lors de la Fashion Week de Paris, le 27 janvier 2025. (Photo par Marc Piasecki/WireImage)WireImage

Le podcast de Léna Situations, «Canapé 6 places», fait son grand retour cette semaine. La première invitée n'est nulle autre que la superstar américaine Rihanna.
21.10.2025, 14:5921.10.2025, 14:59

Léna Situations a décidément le bras très long. Après avoir commenté la cérémonie des César et avoir été aperçue sur le tapis rouge de prestigieux défilés durant la semaine de la mode, notamment lors du show «L'OREAL», en septembre, la voici repartie sur de nouveaux fronts.

La Youtubeuse a saisi son compte Instagram ce lundi 20 octobre pour annoncer une nouvelle qui ravira ses fans: son podcast Canapé Six Places, du nom du fameux divan rose sur lequel se sont assises des dizaines de personnalités, est de retour.

Cette influenceuse va participer aux César

La star invitée pour ce relancement n'est pas n'importe qui: il s'agit d'une diva dont la musique est connue dans le monde entier: Rihanna. Celle-ci compte se livrer en toute intimité sur le fameux sofa rose, après Pierre Niney, Marion Cotillard, Pharrell Williams, Billie Eilish, Timothée Chalamet ou encore Anna Wintour.

L'annonce était accompagnée d'une photo de la superstar originaire de la Barbade, vêtue d'une robe à bustier dorée, affalée sur le fameux canapé. Sur l'une des photos du carrousel, Léna pose fièrement aux côtés de la chanteuse.

Léna Situations va faire parler Rihanna
Les nouvelles BFF. photo: instagram

La fondatrice de la marque Hôtel Mahfouf a partagé son émotion avec ses followers:

«LOOK WHO FOUND MY COACH! (...) Rihanna est notre première invitée. La star de mon enfance, l’idole de mon adolescence, l’icône de ma vie d’adulte»
Léna sur Instagram

Cette apparition surprise fait d'autant plus sensation que Rihanna n'apparait que rarement dans les médias. Elle a en effet décidé de se consacrer pleinement à sa vie de famille. Pour rappel, l'interprète de We found love, en couple avec le rappeur A$AP Rocky, a accueilli son troisième enfant en septembre, une petite fille nommée Rocki Irish Mayers.

«T'as peur qu'on te tue»: Léna Situations raconte l'enfer des haters

Léna compte également débriefer de son propre vécu dans son podcast, puisque comme elle l'explique:

«J'ai hâte de vous raconter tout ce qui s'est passé cette année, les hauts, les bas, la pause, le nouveau départ. On revient avec un nouveau nom, une nouvelle énergie, et plein de surprises que je vais vous dévoiler très bientôt.»
Léna sur Instagram

On reste donc à l'affût pour cet épisode de relance très prometteur, dont la diffusion est annoncée pour cette semaine, sans plus de détail.

(jod)

