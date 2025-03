Le pape va canoniser un influenceur

Deux miracles sont attribués à un adolescent qui devrait être canonisé par le pape François en avril. On ne sait toutefois pas si l'état de santé de ce dernier le permettra.

Les catholiques croyants se rassemblent actuellement en masse dans une vieille ville italienne pour voir le corps conservé de Carlo Acutis, un adolescent connu comme «l'influenceur de Dieu». En avril, il sera le premier millennial – gens nés entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990 – à être canonisé.

Des photos montrent des fidèles se pressant cette semaine dans l'église Santa Maria Maggiore d'Assise pour prier et apercevoir le corps du génie de l'informatique âgé de quinze ans. Son corps enveloppé de cire, vêtu d'un survêtement et de chaussures de sport, est exposé à la vénération dans le sanctuaire depuis plus de cinq ans, tandis que son cœur est exposé dans un reliquaire de la basilique Saint-François, située à proximité.

Carlo Acutis s'est occupé des personnes dans le besoin

Acutis, né au Royaume-Uni, a toujours été un catholique pieux, rapporte le New York Post. Il a entre autres créé un site web pour documenter chaque miracle eucharistique signalé. Il s'occupait régulièrement des sans-abri et des personnes affamées dans sa ville natale de Milan. L'adolescent est mort le 12 octobre 2006 d'une leucémie aiguë et a été enterré dans l'église d'Assise.

En 2020, un miracle attribué à son intercession a été reconnu par le Vatican: Carlo Acutis s'est vu attribuer la guérison d'un garçon brésilien de six ans qui, en 2013, s'était inexplicablement remis d'une maladie rare du pancréas après avoir touché une relique d'Acutis. «Le garçon vomissait et risquait de mourir. Puis, le troisième jour de prières, il a commencé à manger», avait alors déclaré la mère d'Acutis, Antonia Salzano, selon le Los Angeles Times.

«Nous recevons constamment des nouvelles de miracles attribués à Carlo. Une femme a été guérie de son cancer après son enterrement, et il y a quelques jours, j'ai entendu parler de deux autres. C'est un mystère. Je sens la main de Dieu. Perdre son propre fils est la pire des choses. Mais nous sommes heureux qu'il aide les gens à découvrir leur foi.»

En octobre 2020, l'adolescent a été béatifié.

Un deuxième miracle reconnu par le Vatican

Un deuxième miracle attribué à l'intercession d'Acutis a été officiellement reconnu par le Vatican en mai 2024. Le titre de «saint» lui a été attribué par le pape François, écrit le New York Times. Selon cet article, l'esprit de l'adolescent aurait sauvé la vie de Valeria, une jeune femme du Costa Rica qui avait subi un grave traumatisme crânien lors d'une chute à vélo à Florence et avait dû subir une craniotomie intensive en 2022. Les médecins avaient peu d'espoir qu'elle guérisse.

Sa mère désespérée s'était rendue en pèlerinage sur la tombe d'Acutis à Assise et avait prié pour la guérison de sa fille. Une semaine après l'accident, Valeria a soudainement commencé à bouger et a partiellement retrouvé l'usage de la parole. Un scanner a ensuite montré que son hémorragie avait disparu, a annoncé le Vatican dans une déclaration officielle. La guérison de Valeria a été si rapide qu'elle et sa mère se sont rendues une nouvelle fois à Assise le mois suivant pour remercier Acutis de son intervention.

Le pape François et le directeur de la section des canonisations du Vatican, le cardinal Marcello Semeraro, ont donc décidé en mai dernier que la guérison de la jeune femme devait être considérée comme un miracle et qu'Acutis méritait d'être canonisé. Le Vatican a annoncé que Carlo Acutis serait canonisé entre le 25 et le 27 avril. On ignore pour l'instant si cela aura réellement lieu, compte tenu de l'état de santé du pape François.

Comment se déroule la canonisation

Carlo Acutis sera le premier saint catholique canonisé né entre 1981 et 1996. C'est pourquoi certains l'appellent aussi «l'influenceur de Dieu». La canonisation est généralement un processus de longue haleine. Elle comprend quatre étapes: tout d'abord, un candidat doit être désigné comme serviteur de Dieu. Deuxièmement, on doit prouver qu'il a mené une vie de «vertus héroïques». Troisièmement, après la confirmation d'un premier miracle, le candidat est béatifié et désigné comme «Béni». Enfin, après confirmation d'un autre miracle, le candidat est canonisé et considéré comme un saint.

