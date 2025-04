Les zoologues ont été appelés en renfort. Ouf. Image: watson

100 hommes contre 1 gorille? Le débat qui déchire le web

Peut-on raisonnablement penser que 100 hommes «moyens» pourraient vaincre un gorille à mains nues? Depuis plusieurs jours, la question agite l’internet mondial, à grand renfort d’arguments zoologiques, de schémas tactiques, et d’une certaine perte collective d’instinct de survie.

Plus de «Divertissement»

A l’origine, il y a cette interrogation un poil absurde: 100 hommes, ni champions de MMA, ni asthmatiques chroniques — simplement moyens — pourraient-ils, en unissant leurs forces, venir à bout d’un gorille adulte en combat singulier?

Il n’en fallait pas moins pour que Reddit, X et autres TikTok transforment la planète entière en experts en primatologie de comptoir. Depuis, le débat fait rage. Il divise des familles, des groupes d’amis, et est la plus belle illustration contemporaine de ce que la philosophie appelle un «problème de mâles alphas assis autour d'une bière».

L’espoir fou

Dans un premier temps, une bonne partie de la team «100 hommes» s’est montrée confiante. «En se coordonnant», expliquent-ils sur les réseaux sociaux, «en formant des vagues successives d’assaut» et «en l’encerclant». Ou même «en l’écrasant sous le poids du collectif», il serait possible d’épuiser le gorille, puis de le terrasser.

Certains internautes sont même allés jusqu'à dessiner des schémas tactiques impliquant dix cercles concentriques d'humains en T-shirt Decathlon, sacrifiant les premiers rangs de ces pauvres fantassins pour une victoire finale glorieuse et une plaque commémorative «à la mémoire de nos hommes, courageusement broyés pour la beauté d'un pari sur internet». On trouve carrément des vidéos de simulation de ce massacre, c'est très joli à regarder, ça détend le cerveau:

A ce stade, on flotte entre la stratégie militaire léééégèrement bancale et le délire collectif très premier degré. Mais pourquoi pas.

Dans l’imaginaire des mâles alphas convaincus qu’ils peuvent venir à bout du primate, l’animal finirait par tomber d'épuisement, sous les coups et les morsures, comme un boss de fin dans un jeu vidéo.

La réalité (spoiler: elle est velue)

Les zoologues, eux, ont été appelés en renfort pour doucher les ardeurs des plus testostéronés. Voici ce qu’ils rappellent froidement:

Un gorille adulte mâle pèse entre 150 et 200 kilos.

Il peut soulever jusqu'à dix fois son poids.

Son mordant peut briser un os humain comme une poignée de Pringles paprika.

Un simple coup de poing de sa part peut envoyer Vin Diesel rejoindre sa grand-mère et Paul Walker au paradis du tunning.

A l’échelle humaine, le gorille est une machine de guerre semi-divine. Il peut, dans le plus grand des calmes, disloquer un homme comme on ouvrirait une boîte de conserve (et encore, celles qui ont pas la petite languette, c’est chaud, nan?).

Et il n’a pas besoin de technique: il est la technique.

Même 100 hommes «moyens» (comprenez: qui ne crachent pas leurs poumons lorsqu’il s’agit de se farcir le Petit Chêne à Lausanne à pied, ou qui ne se font pas un tour de rein en éternuant trop fort) ne tiendraient pas bien longtemps.

Car c'est une chose d’appuyer sur tous les boutons pour distribuer des tartes dans Street Fighter, c'en est une autre de se faire labourer la colonne vertébrale par un colosse en furie. Même Cédric Doumbé ne s'y aventurerait sûrement pas. Dans le doute, laissez-moi juste lui poser la question.

Voilà, maintenant, on attend sagement la réponse du champion de MMA, merci. En attendant, continuez à scroller et répondez à ce sondage svp:

100 hommes VS 1 gorille: qui gagne? Les 100 hommes Le gorille Personne, c'est un carnage façon tragédie grecque Je refuse de répondre à ce débat honteux Voter

La mort en 10 secondes chrono

Vous n'êtes toujours pas convaincus? Faisons un effort d’imagination:



La cloche sonne.

Le gorille fonce.

BASTON!

Il frappe une première ligne d'hommes au visage.

Trois commotions cérébrales simultanées, un crac sinistre.

Un bras vole à travers l'arène (au sens propre, même si c’est plutôt sale).

Le deuxième cercle d'attaque hésite.

Erreur fatale.

Ils sont balayés comme des quilles humaines par le gorille, dont la Garmin indique qu’il est encore en zone 2, tranquille.

A la 30ᵉ seconde, il reste peut-être 74 hommes en état de se tenir debout, tous plus concentrés sur l’idée de fuir que de se coordonner.

Bref, la logique pure, même en trichant très fort, donne la victoire au gorille dans 147% des scénarios un tantinet réalistes. Sauf si on considère que les 100 hommes disposent soudainement d'une stratégie divine et d'un courage illimité (et encore, même là...).

Pourquoi ça cartonne sur internet

Parce que c’est génial. Parce que, derrière cette question grotesque, il y a tout ce qu’on aime:

L’illusion collective qu’on est tous des surhommes sous-exploités (ou des mâles alphas désœuvrés).

Le fantasme de la stratégie parfaite (spoiler: elle n'existe pas, demandez à Poutine).

La magie d’imaginer l’humanité soudée contre une menace commune, fût-elle un gorille enragé (rappelez-vous du Covid: chacun pour sa gueule quand il s'agissait de remplir son caddie de pâtes et de PQ.

Mais qu’importe l’issue tragi-comique qui attendrait ces 100 gaillards pétés au Redbull, prêts à investir le Colisée à Rome face à un gorille; le débat dit quelque chose de nous. A savoir qu’on préfère mourir en hurlant ensemble dans la sueur et le sang pour la magie du collectif. Et ça, c'est un peu beau quand même.

Et aussi, que, manifestement, on s’emmerde un peu ces temps-ci.