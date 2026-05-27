«On dirait une Nissan Leaf»: la Ferrari électrique se fait massacrer
Ce qui ressemble à une sportive chinoise est en réalité la nouvelle Ferrari Luce, entièrement électrique. Pour son développement, Ferrari a collaboré avec l’ancien chef du design d’Apple, Jony Ive. Avec ce bolide de luxe électrique de 1000 chevaux, les Italiens espèrent améliorer leurs chances sur des marchés comme la Chine, où les voitures thermiques sont fortement taxées et de plus en plus remplacées par des modèles électriques.
Ferrari fera peut-être mouche en Asie avec ce design, mais en Europe, cette Ferrari électrique à plus de 550 000 euros risque d’avoir plus de peine à convaincre. Après sa présentation, l’action Ferrari a chuté de près de 8% à la Bourse de Milan. Mais les critiques ne viennent pas seulement des investisseurs : les commentaires des utilisateurs de watson ainsi que les réactions sur internet sont, dans leur immense majorité, très négatifs.
Comment on imaginait une Ferrari électrique
Ce que Ferrari nous propose
Comment Ferrari voit le Luce
Comment tout le monde le voit
Comment absolument tout le monde le voit
«Quand tu rends volontairement ta voiture électrique moche pour que tes modèles thermiques continuent à mieux se vendre»
«Quand tu demandes à l’ancien designer d’Apple Jony Ive de concevoir une Ferrari (pour les clients chinois)»
«Quand Ferrari se met soudain à ressembler à une Nissan Leaf Pro Max»
Quand tu découvres le nouveau design Ferrari pour la première fois
Everyone’s reaction to the new all-electric Ferrari design 🚗😬 pic.twitter.com/9MYYb25txL— Politi_Rican 🇵🇷 𝕏 🇺🇸 (@TheRicanMemes) May 25, 2026
Les patrons de Lamborghini, Porsche et Bugatti quand Ferrari dévoile le Luce électrique
😱
«Quand le designer de la souris Apple dessine une voiture électrique»
Voilà comment se recharge la nouvelle Ferrari électrique 😉
«Quand tu arrives avec cinq ans de retard sur le marché des voitures électriques et que tu dois absolument sortir quelque chose»
Plot twist! Ferrari a en réalité présenté un aspirateur de piscine.
(traduit et adapté par mbr)