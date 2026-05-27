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Luce: la Ferrari électrique se fait massacrer sur internet

Avec le Luce électrique, Ferrari veut séduire une nouvelle clientèle.
Avec le Luce électrique, Ferrari veut séduire une nouvelle clientèle. bild: @PhilipJohnston

«On dirait une Nissan Leaf»: la Ferrari électrique se fait massacrer

Ferrari espérait créer l’événement avec la Luce, sa toute première voiture 100% électrique conçue avec l’ex-designer star d’Apple, Jony Ive. Mais entre son look jugé étrange, les moqueries en cascade et la chute de l’action en Bourse, le bolide italien déclenche surtout beaucoup de ricanements sur internet.
27.05.2026, 05:3227.05.2026, 05:48

Ce qui ressemble à une sportive chinoise est en réalité la nouvelle Ferrari Luce, entièrement électrique. Pour son développement, Ferrari a collaboré avec l’ancien chef du design d’Apple, Jony Ive. Avec ce bolide de luxe électrique de 1000 chevaux, les Italiens espèrent améliorer leurs chances sur des marchés comme la Chine, où les voitures thermiques sont fortement taxées et de plus en plus remplacées par des modèles électriques.

Ferrari dévoile sa première voiture électrique

Ferrari fera peut-être mouche en Asie avec ce design, mais en Europe, cette Ferrari électrique à plus de 550 000 euros risque d’avoir plus de peine à convaincre. Après sa présentation, l’action Ferrari a chuté de près de 8% à la Bourse de Milan. Mais les critiques ne viennent pas seulement des investisseurs : les commentaires des utilisateurs de watson ainsi que les réactions sur internet sont, dans leur immense majorité, très négatifs.

Comment on imaginait une Ferrari électrique

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KI-Bild: @pitdesi

Ce que Ferrari nous propose

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Image: @AlexEdgerton

Comment Ferrari voit le Luce

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Image: ferrari

Comment tout le monde le voit

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Comment absolument tout le monde le voit

«Le moment Fiat Multipla de Ferrari!»
«Le moment Fiat Multipla de Ferrari!»Image: @stefanobernardi

«Quand tu rends volontairement ta voiture électrique moche pour que tes modèles thermiques continuent à mieux se vendre»

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Image: reddit

«Quand tu demandes à l’ancien designer d’Apple Jony Ive de concevoir une Ferrari (pour les clients chinois)»

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Image: @applefiles_

«Quand Ferrari se met soudain à ressembler à une Nissan Leaf Pro Max»

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Quand tu découvres le nouveau design Ferrari pour la première fois

Les patrons de Lamborghini, Porsche et Bugatti quand Ferrari dévoile le Luce électrique

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Image: @mamboitaliano__

😱

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Image: @ChrisJBakke

«Quand le designer de la souris Apple dessine une voiture électrique»

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ki-bild: @heshie

Voilà comment se recharge la nouvelle Ferrari électrique 😉

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KI-bild: reddit

«Quand tu arrives avec cinq ans de retard sur le marché des voitures électriques et que tu dois absolument sortir quelque chose»

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Image: @djcows

Plot twist! Ferrari a en réalité présenté un aspirateur de piscine.

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Image: @JoshWest247

Et sinon, le saviez-vous?

10 célébrités placées sur la légendaire «liste noire» de Ferrari

(traduit et adapté par mbr)

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