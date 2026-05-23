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On a assisté au concert du duo masqué qui retourne Internet

Le duo québécois Angine de poitrine s’est imposé en quelques mois comme l’un des phénomènes musicaux les plus improbables d’Internet. Longtemps resté culte dans l’underground, le groupe explose aujourd’hui bien au-delà du Québec grâce à un live viral et une tournée européenne qui affiche complet.

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Ils s’appellent Angine de poitrine, originaire de Saguenay, au Québec, formé par les mystérieux Khn de poitrine et Klek de poitrine. Derrière leurs énormes masques à pois noirs et blancs, les deux musiciens cultivent le mystère et refusent de révéler leur identité.

Le groupe naît en 2019 après des années de musique entre amis, mais leur projet prend rapidement de l’ampleur. Khn joue sur une guitare double manche modifiée tandis que Klek accompagne le tout avec une batterie aux changements constants. Le duo décrit son style comme du «mantra-rock dada pythago-cubiste».

Percée inattendue sur YouTube

Pendant plusieurs années, Angine de poitrine reste un phénomène underground de la scène québécoise. Mais tout explose en 2026 lorsqu’un live réalisé pour la radio américaine KEXP devient viral sur YouTube. Les internautes du monde entier découvrent alors leurs performances, leurs costumes et leurs morceaux ultra originaux. La vidéo cumule des millions de vues en quelques semaines et transforme le duo en phénomène international.

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Leur premier album «Vol. I», sorti en 2024, avait déjà attiré l’attention grâce à des morceaux comme «Sherpa», devenu culte auprès des amateurs de rock expérimental. Mais c’est avec «Vol. II», sorti en 2026, que le groupe passe dans une autre dimension. Des titres comme «Fabienk», «Mata Zyklek» ou «Sarniezz» deviennent viraux sur Spotify et les réseaux sociaux, propulsant Angine de poitrine parmi les groupes les plus partagés du moment.

Le phénomène est alors sur toutes les lèvres, même le New York Times salue leur originalité et leur capacité à transformer le chaos en expérience musicale. Aujourd’hui, Angine de poitrine est devenu l’un des groupes québécois les plus inattendus de ces dernières années avec une tournée européenne colossale et des salles combles en Amérique.

Pour avoir assisté à leur show, le mercredi 15 mai au Great Escape Festival de Brighton, en Angleterre, on ne peut que vous recommander une chose: foncez voir le groupe expérimental le plus influent du moment.

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