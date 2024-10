Ce Suisse très seul à Paris fait craquer les Français

Désormais, sa vidéo a dépassé les 2 millions de vues, et compte plus de 9 000 messages chaleureux. A l'heure où TikTok compte plus de haters que d'internautes, cette petite histoire nous réchauffe le cœur. Comme le résume le Suisse:

Le Suisse se rend surtout compte, avec tristesse, d'une chose cruciale: «Je vois qu'il n'y a pas que moi dans cette situation». Il lui vient une idée: organiser une énorme rencontre pour personnes seules, durant le week-end. Et là, rebelote: des gens - des Parisiens, en plus! - se sont vraiment déplacés pour le rencontrer en personne. Pas moins d'une soixantaine d'internautes ont pris son message à cœur, et ont partagé une petite balade avec l'âme esseulée.

Mais là - magie des réseaux sociaux! - sa vidéo avait dépassé le million de vues et affichait déjà quelque 50 000 commentaires, tous plus réconfortants les uns que les autres.

«C'est ridicule, mais je cherche juste des gens passionnés, gentils et qui sont prêts à être amis avec quelqu'un de nouveau. Je ne sais plus comment on fait des amis, c'est horrible. Ça me manque d'être petit»

«Je viens d'arriver à Paris et je me sens très seul. J'aimerais me faire des amis, car là, ça devient compliqué d'être seul»

Comment est né «Trump le killer»? Un biopic explosif raconte

Le film d'Ali Abbasi est un récit à deux arcs narratifs, entre la création et l'ascension de Donald Trump. Inégal et sulfureux, The Apprentice révèle un casting impitoyable.

Dans un biopic, le plus intéressant est de se glisser dans les interstices et découvrir des discussions dont on trépignait d'avoir les tenants et les aboutissants - même si le vernis de la fiction vient recouvrir l'histoire réelle. Le film commence d'ailleurs par un avertissement selon lequel de nombreux événements sont romancés. Malgré ça, Donald Trump a menacé d'intenter une action en justice à l'équipe du film.