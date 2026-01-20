brouillard-1°
Crans-Montana: Les fans de Léa de la Star Academy sont inquiets

Les fans de Léa, la Suissesse de la Star Academy, se sont exprimés sur Facebook.
Les fans de Léa, la Suissesse de la Star Academy, se sont exprimés sur Facebook. image. tf1

Les fans de la Suissesse de la Star Academy sont très inquiets pour elle

Alors que la candidate suisse Léa quitte temporairement la Star Academy pour une visite à Bienne, en Suisse, ses fans redoutent le choc émotionnel qu’elle pourrait subir en découvrant la tragédie de Crans-Montana.
20.01.2026, 16:5620.01.2026, 16:56

Les fans de Léa, la Suissesse de la Star Academy, peuvent se réjouir. La jeune assistante médicale, qui brille à l'école de musique de TF1, et qui s'est qualifiée pour les demi-finales, est de retour à domicile. Le temps de quelques heures, du moins.

Star Academy: la Romande Léa prend un avantage décisif

C'est sur le compte Facebook de la Star Academy que l'on peut découvrir cette annonce, qui avait également été faite en live sur les réseaux. Eh oui! L'élève de Dammarie-les-Lys, originaire d'un village non loin de Bienne, vient saluer les fans de sa région.

La preuve 👇

Image
vu sur facebook

Les «Léaddicts» (les fans de Léa) ont donc rendez-vous depuis 16h30 à la Villa Ritter, un centre d'animation pour la jeunesse, à Bienne.

Sur Facebook, de nombreux fidèles ont manifesté leur soutien. Parmi les manifestations enthousiastes (et quelques rabats-joie), un élément nous frappe: une grosse poignée de commentaires font état de leur inquiétude pour la jeune Léa: comment va-t-elle réagir en apprenant le terrible drame de Crans-Montana qui a fait 40 morts et 116 blessés, le jour de l'An?

En effet, comme le veut la règle, les candidats de la Star Academy, tant qu'ils sont en lice, sont coupés du monde; aucune nouvelle de l'extérieur ne leur parvient, à part cas majeur. Les étudiants, dont Léa, ont donc vécu en huis clos total pendant de nombreuses semaines.

«Le meilleur des médicaments»: le papa de Léa de la Star ac' est ému

Dans le sillage du terrible incendie, de nombreux internautes se sont demandé s'il fallait en informer les résidents du Château des Vives Eaux. A n'en point douter, cet événement est un cas majeur. Certains se sont imaginé que la production avait peut-être communiqué la nouvelle, sans que le public en soit informé.

Mais une interview d'Anouk à sa sortie a coupé court à toute sorte de spéculation, comme on peut le lire dans TV Mag:

TVmag
Etes-vous tenus au courant des actualités importantes à l’intérieur du château, notamment de l’incendie à Crans Montana en Suisse, qui a fait 40 morts et 116 blessés?
Anouk
Non, je n’ai pas été informée. On nous donne pas du tout d’informations. On nous en parle si c’est très important, mais là, en l’occurrence, il n’y a pas eu besoin, j’imagine. En tout cas, ça ne me dit rien.

Ainsi, ceux qui suivent Léa depuis de nombreuses semaines ont de quoi se demander comment la candidate suisse, qui est susceptible de connaitre des gens touchés par la tragédie, va réagir en sortant de sa bulle protégée pour la première fois. Beaucoup craignent le choc:

«J'espère qu'elle ne sera pas trop choquée d'apprendre la triste nouvelle et qu'il n'y aura pas d'amis à elle à Crans-Montana, vu qu'ils sont coupés du monde»
vu sur facebook
«Avec le drame qui est arrivé en Suisse, j'espère que Léa ne sera pas choquée, car peut-être a-t-elle de la famille, des amis disparus dans cette tragédie 🙏🏽 »
vu sur facebook
«Je ne pense pas qu'ils lui parlent du drame de Crans-Montana, trop déstabilisant. Il sera temps pour elle lors de sa sortie définitive, après la finale. Du moins je l'espère»
vu sur facebook
«Elle va apprendre le drame de Crans-Montana»
vu sur facebook
«Non, à mon avis, on ne peut pas lui dire»
vu sur facebook
«J'espère que ça ira pour elle suite au drame de Crans-Montana»
vu sur facebook

De son côté, watson a tenté d'obtenir des informations auprès de TF1 pour savoir comment la situation avait été gérée et si oui ou non, la nouvelle du drame avait été communiquée à la Suissesse et à l'ensemble de ses camarades. Pour l'heure, la production n'a pas encore répondu.

