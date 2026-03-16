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Voici les grands gagnants des Oscars 2026

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Malgré la guerre en Iran, cette 98e cérémonie des Oscars a adopté un ton plutôt consensuel, avec peu d'allusions politiques.Image: EPA

Voici les grands gagnants des Oscars

Une bataille après l'autre a triomphé lors de la cérémonie avec pas moins de six récompenses. Découvrez le reste du palmarès.
16.03.2026, 06:0516.03.2026, 06:05

Une bataille après l'autre, thriller loufoque sur les dérives extrémistes des Etats-Unis, a triomphé aux Oscars dimanche avec six trophées, dont celui du meilleur film. Le thriller a ainsi remporté son duel face à Sinners» honoré par quatre prix.

La plongée démoniaque de Ryan Coogler dans le blues des Afro-Américains partait avec un record historique de 16 nominations, mais le film de Paul Thomas Anderson, plébiscité pour son intrigue dans l'air du temps, s'est révélé inarrêtable. Il dresse le portrait d'une Amérique irréconciliable, déchirée entre l'héritage politique du «Black Power» et du Ku Klux Klan, où tout se résout par les armes, «Une bataille après l'autre».

Pourquoi la France est devenue la terre d'exil des acteurs

«J'ai écrit ce film pour mes enfants, afin de leur demander pardon pour le bazar que nous leur léguons dans ce monde, mais aussi pour les encourager à devenir la génération qui, je l'espère, nous apportera un peu de bon sens et de décence», a expliqué Paul Thomas Anderson, également récompensé par l'Oscar du meilleur réalisateur.

Paul Thomas Anderson, winner of the awards for writing (adapted screenplay), directing, and best picture for &quot;One Battle After Another,&quot; poses in the press room at the Oscars on Sunday, Marc ...
Paul Thomas AndersonKeystone

«Vous faites travailler dur un homme pour un de ces prix», a plaisanté le cinéaste de 55 ans, qui n'avait jamais gagné malgré ses multiples nominations – notamment pour Magnolia, There Will Be Blood et Licorice Pizza.

Parmi sa moisson, Une bataille après l'autre repart notamment avec l'Oscar de la meilleure directrice de casting, nouvelle catégorie introduite cette année, et celui du meilleur second rôle masculin pour Sean Penn.

Fidèle à sa réputation de rebelle d'Hollywood, l'Américain de 65 ans n'était pas présent pour accepter son troisième Oscar. Le comédien incarne le méchant caricatural du film, un militaire suprémaciste blanc ultra-rigide qui ne recule devant rien pour traquer un ex-révolutionnaire d'extrême gauche maladroit incarné par Leonardo DiCaprio et sa fille métisse (Chase Infiniti).

La tuile pour Timothée Chalamet

Ode à l'identité noire où la mélancolie du blues conjure des vampires suceurs de culture pour raconter les blessures de la ségrégation, Sinners repart notamment avec l'Oscar du meilleur scénario original et celui du meilleur acteur pour Michael B. Jordan.

L'acteur, brillant dans un double rôle de jumeaux mafieux se rebellant contre les démons et le racisme, entre ainsi dans le cercle très fermé des comédiens noirs à avoir remporté le prix ultime.

Michael B. Jordan, winner of the award for best actor in a leading role for &quot;Sinners,&quot; attends the Governors Ball after the Oscars on Sunday, March 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/John L ...
Michael B. JordanKeystone

«Je suis ici grâce aux gens qui m'ont précédé, Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith», a remercié l'Américain de 39 ans. Il devance Timothée Chalamet, longtemps favori pour son incarnation d'un joueur de ping-pong à l'ambition insatiable dans Marty Supreme, mais qui s'est effondré et a fini par servir de «running gag» de la soirée.

Pourquoi cet acteur «agaçant» risque de voir l'Oscar lui échapper

Le maître de cérémonie Conan O'Brien l'a taquiné en présentant un tambour modelé sur son postérieur, clin d'oeil à la fessée qu'il reçoit dans le film. Il a également imaginé des «craintes quant à d'éventuelles attaques émanant à la fois du monde de l'opéra et de celui du ballet». Une référence aux récents propos polémiques de l'acteur franco-américain, sur ces arts attirant moins les foules que le cinéma.

Comme prévu, l'actrice irlandaise Jessie Buckley a remporté l'Oscar de la meilleure actrice, pour sa prestation magistrale dans Hamnet, tragédie inspirée par la vie de William Shakespeare. Elle y incarne Agnes, l'épouse du dramaturge anglais, dévastée par la mort de leur fils.

Jessie Buckley, winner of the award for actress in a leading role for &quot;Hamnet,&quot; poses in the press room at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo b ...
Jessie BuckleyKeystone

Amy Madigan a elle été élue meilleur second rôle féminin, pour sa terrifiante sorcière du film d'horreur Evanouis.

Les films français devancés

Cette 98e cérémonie se déroulant en pleine guerre au Moyen-Orient, déclenchée par Donald Trump, a adopté un ton plutôt consensuel avec peu d'allusions politiques, hormis le «non à la guerre, libérez la Palestine», lancé par Javier Bardem sur scène et l'Oscar du meilleur documentaire, remis à Mr. Nobody against Putin.

La soirée a aussi été marquée par le sacre technique du Frankenstein de Guillermo del Toro, récompensé par trois Oscars pour ses costumes, son maquillage, et sa conception visuelle.

epa12823292 Mexican director Guillermo del Toro checks his mobile phone while seated in the audience ahead of the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, U ...
Guillermo del ToroKeystone

Dans la catégorie très relevée du meilleur film international, c'est le film norvégien Valeur Sentimentale, émouvante chronique des retrouvailles crispées entre un père cinéaste revenant de nulle part et ses deux filles ayant appris à vivre sans lui, qui l'a emporté. Le long-métrage de Joachim Trier a notamment battu la Palme d'or cannoise, Un simple accident, du dissident iranien Jafar Panahi, qui représentait la France.

L'un des films les plus attendus de l'année tient ses promesses

Les dessins animés français Arco et Amélie et la métaphysique des tubes n'ont également rien pu faire face au phénomène Netflix KPop Demon Hunters, récompensé par l'Oscar du meilleur film d'animation. Mais le cinéma hexagonal pourra se consoler avec l'Oscar du meilleur court-métrage, décerné à la production française Deux personnes échangeant de la salive. Elle partage ce prix ex-aequo avec The Singers – un fait rarissime qui n'est arrivé que sept fois en quasiment un siècle. (jzs/ats)

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