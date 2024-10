Vous allez pouvoir dormir chez la star du sport français

Comment Marco Odermatt a détruit physiquement son plus grand rival

Le séjour aura lieu les 22, 23 et 24 octobre, lors des vacances de la Toussaint. L'ouverture des inscriptions aura lieu le 14 octobre, dès 18h. Premiers arrivés, premiers servis pour les chanceux qui pourront se plonger dans l’héritage familial d’Antoine Dupont tout en profitant de l’hospitalité du sud-ouest de la France, et ce gratuitement.

En prime, les heureux élus auront l’occasion d’admirer les trophées et médailles glanés par Antoine tout au long de sa carrière, y compris sa récente médaille d’or olympique au rugby à sept.

Une véritable immersion au cœur des racines du champion est proposée aux voyageurs. Ils auront l’occasion de découvrir la chambre d’enfance d’Antoine, de tenter de marquer des essais sur le tout premier terrain de rugby où il s’est entraîné à deux pas de la propriété, et de savourer de délicieux produits locaux du sud-ouest dont le fameux jambon noir de Bigorre issu de la ferme familiale, reprise par le frère du rugbyman: Clément.

«Je suis ravi d’ouvrir les portes de ma maison d’enfance dans mon village natal de Castelnau-Magnoac sur Airbnb. Cette maison a une place spéciale dans mon cœur car elle rassemble tous nos souvenirs familiaux. Il y a des décennies, nos parents accueillaient eux-mêmes des voyageurs dans cette même propriété et c’est avec fierté que je perpétue la tradition familiale d’hospitalité.»

Si vous n'êtes pas à jour avec le rugby, Antoine Dupont a remporté la première médaille d’or pour la France avec l’équipe de rugby à sept lors des Jeux olympiques de Paris 2024. De plus, il a été élu meilleur joueur du Top 14 lors de la saison 2023-2024 par ses pairs. Antoine Dupont offre l’opportunité aux fans du ballon ovale de le rencontrer lors d’un séjour dans sa maison familiale de Castelnau-Magnoac disponible sur Airbnb .

Le joueur de rugby français Antoine Dupont va accueillir jusqu'à six personnes pour un séjour dans sa maison familiale de Castelnau-Magnoac, dans les Hautes-Pyrénées, le temps de quelques jours lors des vacances de la Toussaint, du 22 au 25 octobre.

