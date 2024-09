Vidéo: watson

Fan de «Friends»? Vous pouvez désormais dormir chez Monica

Sur Airbnb, il est désormais possible de louer un appartement inspiré de celui de Monica Geller, de la série Friends. Le logement est situé à quelques kilomètres de Paris.

Plus de «Divertissement»

Avis à tous les millenials fans de Friends: plus besoin de traverser l’Atlantique pour vous plonger dans l’appartement emblématique de Monica Geller. Un simple billet de train pour Rouen et une réservation sur Airbnb suffisent pour vous immerger dans l’univers de la série culte des années 90.

Situé non pas à New York, ni à L.A., mais en plein cœur de Rouen, au nord de Paris, cet appartement est un véritable sanctuaire pour les amateurs de Friends. La décoration est incroyablement fidèle à la série: du célèbre canapé orange façon Central Perk au placard bleu de la cuisine de Monica, tout y est! Même Hugsy, le pingouin en peluche de Joey, a sa place sur les photos.

airbnb

Hugsy, le pingouin en peluche de Joey. airbnb

Airbnb aime les maisons cultes 👇

Non seulement vous pouvez passer une nuit dans cet appartement de rêve, idéal pour tout nostalgique des années 1990, mais vous pouvez aussi revivre les scènes les plus cultes en posant pour des photos parfaites afin d'alimenter votre feed Instagram. De quoi vous sentir comme le septième membre de la bande de Manhattan. Un conseil: ne perdez pas au quiz, comme Monica et Rachel, lors de vos soirées jeux!

Et pour parfaire l’expérience, Rouen dispose également de son propre «Central Perk», rebaptisé «Social Perk». C’est donc le lieu idéal pour partager vos déboires amoureux avec vos amis autour d’un café. Par contre, on ne sait pas si le concept est à ce point fidèle à la fiction qu'on y retrouvera un Gunther local.

Rien de mieux qu'un café au «Social Perk» avec des amis. airbnb

Quelques conseils si vous désirez vous rendre à Rouen pour réaliser votre rêve:

airbnb

Convaincu? Alors il ne vous reste plus qu’à réserver une nuit sur Airbnb (actuellement à 129 CHF) pour un voyage dans le temps vers une série qui a fait battre le cœur de toute une génération de trentenaires.

Peut-être que si vous regardez par la fenêtre, vous pourrez voir le «gros tout nu»?

Vidéo: watson

Le best of de Chandler Bing Vidéo: watson

Les acteurs de nos séries préférées, ils ont changé?