Même l'affiche de la saison 3 de la série «Emily in Paris» est bourrée de clichés. Image: twitter netflix

La nouvelle bande-annonce d'«Emily in Paris» est atroce

La série Netflix, dont la sortie de la saison 3 est prévue pour le 21 décembre, a révélé sa bande-annonce. Emily sera toujours in Paris, mais aussi un peu in Provence. N'ayez crainte, la série sera surtout toujours bourrée de clichés.

La Parisienne d'adoption est de retour! Dans une bande-annonce de deux minutes (à voir en fin d'article) dans laquelle Netflix arrive à caler cinq fois la Tour Eiffel, la plateforme de streaming fait rêver les fans de la série. Et encore une fois de manière mensongère: Emily in Paris montre une capitale française qui n'existe pas, propre, bien rangée, où personne ne touche le SMIC et où tout le monde est sponsorisé par la Fashion Week Haute Couture.

Moi aussi je me sape comme ça pour aller à la Coop. J'ai fait tomber une boîte de haricots avec mes épaulettes. Image: capture d'écran netflix

Histoire de vraiment faire croire aux Américains que le French Dream est à la portée de toutes les bourses, Emily et ses girls barbotent à la piscine Molitor, dans le 16e arrondissement. Un lieu réservé aux clients de l'hôtel ou aux membres du club, dont le droit d'entrée s'élève à 1200 euros, avec une adhésion annuelle de 3300 euros.

C'est comme si j'allais vivre à New York dans l'Empire State Building, en termes de crédibilité. image: capture d'écran netflix

Les clichés français ne s'arrêtent pas au périphérique parisien. La petite troupe de gens beaux et bien habillés descend aussi dans le Sud. Cette fois, les créateurs du show ont compris qu'il ne fallait quand même pas faire croire aux spectateurs qu'on pouvait embarquer dans l'Orient Express pour se rend sur la Côte d'Azur. Un choix éditorial dans la saison 2 qui avait fait bondir les internautes.

Mais qui dit «Emily in Provence» dit tout de même «Emily with des gros clichés». Alors certes, c'est à bord d'un TGV (trop propre) que la joyeuse troupe s'y rend. Mais il ne faudrait surtout pas laisser penser aux fans que la Provence est autre chose qu’une alignée de champs de lavande.

J'espère qu'ils seront déchirés au rosé en écoutant le chant des cigales. Image: capture d'écran netflix

Le reste de ce qui fait l'essence de la série est toujours au rendez-vous: des acteurs qui jouent comme des pieds, des fringues très chères et des histoires d'amour foireuses. Emily tentera par ailleurs de faire son choix entre le British-dont-j'ai-zappé-le-nom, avec qui elle faisait guili-guili dans la deuxième saison, et Gabriel-le-cuistot-français-beau-gosse avec qui elle faisait gouzi-gouzi dans la première saison, et qui était accessoirement le mec de sa pote Camille. Holy shit.

La bande-annonce 👇🏽

Vidéo: watson

C'est atroce, rien n'est crédible dans cette bande-annonce, les mannequins des vitrines parlent, Emily ne se rappelle plus du nom de sa boîte, elle fait frotti-frotta dans la piscine avec Gabriel et se promène dans une montgolfière rose avec le British. Mais c'est aussi pour toutes ces raisons que cette série est géniale. Il ne faut juste pas prévoir un séjour à Paris juste après le visionnage, sinon, on est déçu. D'ailleurs, la ville lumière est à éviter ces jours-ci, puisque de nombreux TGV sont supprimés pour cause de grève. QU'EST-CE QUE JE DISAIS?!

Bref, can't wait, vivement le 21 décembre!

