Une version féminisée de «The Office» est en cours de production

La série à succès The Office connaîtra une nouvelle adaptation. Cette version australienne, où le directeur sera cette fois une directrice, sera disponible dès 2024. Le tournage débute ce mois de juin.

Plus de «Divertissement»

Nostalgique de The Office? La série culte revient dans une version australienne avec un casting féminisé. Pour la première fois, la franchise mettra en scène des cadres intermédiaires dirigés par une femme. C'est l'actrice australienne Felicity Ward qui a été choisie pour incarner Hannah Howard, la directrice générale de la société d'emballage Flinley Craddick.

L'actrice australienne Felicity Ward. Image: instagram

La comédienne de 42 est connue dans son pays d'origine dans le monde du stand-up.

La série se déroulera dans un monde post-COVID. Howard apprendra que sa succursale va fermer et que le personnel devra travailler à domicile. La directrice générale passera alors en mode survie et complotera pour garder son équipe unie.

De nombreuses versions à travers le monde

Cette adaptation made in Australia est la 13e série dérivée de l'originale, créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant. Parmi les autres rechapés internationaux, citons ceux de la France, du Canada, du Chili, d'Israël et du Moyen-Orient. La version américaine, entre 2005 et 2013 et mettant en vedette Steve Carell dans le rôle de Michael Scott, a été la plus acclamée à travers le monde. À propos de la nouvelle série, Ricky Gervais a déclaré:

«Je suis très excité à l'idée que l'Australie refait mon petit spectacle du début du siècle. La politique de bureau a un peu changé en 20 ans, alors j'ai hâte de voir comment ils naviguent dans un David Brent des temps modernes.» Ricky Gervais, créateur de la série The Office.

Le tournage des huit épisodes australiens débutera à Sydney en juin. Cette version sera diffusée sur Amazon Prime en 2024.

Les acteurs de nos séries préférées, ils ont changé?