Cette série à scandale s'arrête et ça ravit les internautes

Clap de fin pour la série The Idol. Si les fans sont choqués, la majorité des internautes estiment que c'est une bonne décision.

Plus de «Divertissement»

Annoncée comme un véritable phénomène, la série HBO The Idol n'a été qu'une succession de bad buzz, au grand dam des acteurs principaux, Lily-Rose Depp et le chanteur The Weeknd. Dimanche soir, l'annonce de la fin de la série a choqué les fans, rapporte Page Six.

Si le magazine Deadline avait annoncé six épisodes, The Idol n'en contiendra finalement que cinq et a annoncé la diffusion de la fin de la série la semaine prochaine. Mais pourquoi le projet est-il avorté? La réponse se trouve peut-être dans les nombreux scandales et réactions négatives, notamment après la diffusion du quatrième épisode. En effet, ce dernier semble avoir été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les spectateurs. La séquence qui les a révoltés? Une scène de sexe entre les deux personnages principaux joués par Lily-Rose Depp et The Weeknd.

Des polémiques, en veux-tu en voilà

Pas un seul épisode de The Idol n'a pu être diffusé sans en prendre pour son grade.

On vous en parlait ici:

The Weeknd avait répondu à ses fans:

Une autre raison qui peut expliquer cette fin avortée de The Idol se trouve au sein même de la production de la série. Amy Seimetz, réalisatrice originale de la série, et Joe Epstein, le showrunner, ont quitté HBO Max alors que 80% de la production avait été réalisée. Leur départ a obligé un changement de direction artistique.

En effet, si la série devait avoir un angle plutôt féministe, la reprise du scénario par The Weeknd et Sam Levinson, à qui l'on doit la série Euphoria, ont transformé la série afin de l'érotiser davantage. C'est de là que sont parties les premières critiques, dont celle-ci:

Les internautes pas contents

Comme toujours sur Twitter, chacun y va de son avis. «Sérieusement, tout ce drame pour seulement 5 épisodes???! J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps», écrit par exemple un internaute. D'autres partagent également ce point de vue:

«The Idol se termine et maintenant les gens pourront enfin arrêter de parler de cette série merdique.»

«The Idol s'arrête la semaine prochaine et il y a eu seulement 4 épisodes lol, on est content»

«J'adore The Weeknd et tous les efforts qu'il a fournis. Maintenant, je suis super content que The Idol s'arrête. Place à de meilleures choses.»

Le dernier épisode sera donc diffusé la semaine prochaine. En Suisse, The Idol est disponible sur RTS Play. (sia)

Si vous êtes branchés séries 👇

Qui est qui? Voici 19 stars d'Hollywood et leurs doublures

1 / 21 Qui est qui? Voici 19 stars d'Hollywood et leurs doublures source: instagram

Et sinon, ce youtubeur a dû paniquer: