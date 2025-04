Nous tous devant notre téléviseur. Image: HBO

Pourquoi il faut continuer à regarder «The Last of Us»

Si vous suivez la série du moment, vous êtes probablement encore en deuil. Faut-il pour autant abandonner la série après le troisième épisode? Définitivement pas! Attention: spoilers.

Plus de «Divertissement»

C'était un moment redouté, mais attendu, de tous ceux qui manette en main, avaient connu l'expérience du génial jeu The Last of Us Part II depuis sa sortie en 2020.

Pour les téléspectateurs de la série HBO, vierges de tout spoilers, ce fut le choc. Un choc digne d'une autre série emblématique de la chaîne: Game of Thrones, qui n'avait également par peur de sacrifier ses personnages importants que l'on imaginait intouchables.



En effet, après un premier épisode solide qui montrait le lien abîmé entre Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) après quatre années passées dans la communauté de Jackson, ce deuxième épisode de la saison 2, intitulé Through the Valley, permet au public de faire connaissance avec Abby Anderson (Catherine Dever) et sa bande, brièvement introduits dans le premier épisode.

Un second épisode d'une intensité folle, proche de l'apothéose d'un final de saison, mais qui sert pourtant d'introduction à ce qui va suivre. La communauté de Jackson est attaquée de plein fouet par une horde massive d'infectés, tandis que l’histoire des deux principaux personnages atteint un point de bascule inimaginable: Joel meurt de la main d'Abby, après de nombreuses souffrances, sous les yeux traumatisés d’une Ellie impuissante.

Dans la série, Abby cherche à venger la mort de son père, tué par Joel. Dans l'ultime épisode de la première saison, Joel commettait un meurtre de masse dans un hôpital pour sauver Ellie, assassinant froidement le médecin qui l’opérait et laissant ainsi Abby orpheline. Lorsqu’elle le retrouve au début de la saison 2, elle blesse Joel à la jambe avant de le tuer à l'aide d'un club de golf, laissant les spectateurs pantois.

C'est finito pour Pedro

N'espérez donc pas revoir le bien-aimé Pedro Pascal, car son nom a été retiré du générique, qui a d'ailleurs été modifié pour servir la narration. En effet, celui-ci se concluait sur deux silhouettes distinctes, mais désormais, il n'en reste plus qu'une seule.

Un petit aperçu du nouveau générique, où la silhouette de Joel a disparu. Image: HBO

Tout n'est pas perdu pour les fans de l'acteur chouchou des internautes, puisque Pedro Pascal devrait tout de même apparaître dans la suite de la série. L'acteur devrait figurer dans divers flashbacks, comme le laissent entendre certaines bandes-annonces, pour expliquer, notamment, l'animosité qui liait les deux personnages lors du premier épisode de la deuxième saison.

«Je me rends de plus en plus compte, en vieillissant, à quel point je peux glisser dans le déni une fois qu'une chose importante est terminée. Je suis à jamais lié à cette équipe. J'essaie de ne pas trop y penser parce que ça me rend triste» Pedro Pascal, qui est triste d'être mort

variety

Quant à Ellie, The Last of Us est avant tout son histoire. Malgré son contexte post-apocalyptique, la série est essentiellement une œuvre qui explore les émotions humaines et les conséquences de nos actes dans un monde où les anciennes règles ne s'appliquent plus.

«La saison 2 porte sur les conflits», avait expliqué à l'AFP l'acteur Gabriel Luna, alias Tommy, le frère de Joel:

«En ce moment, partout dans le monde, nous sommes confrontés à ces conflits. Les gens sont coincés dans la roue de la vengeance. Peut-on la briser? Sera-t-elle brisée? Et c'est là que nous en sommes» Gabriel Luna

afp

La série va donc emprunter le chemin sanglant de la vengeance pour le personnage incarné avec brio par Bella Ramsey, et montrer, par son talent d'écriture, que la justice n'est qu'une question de point de vue.

Si vous n'avez jamais joué au jeu: Commentaire Encore plus immersif: pourquoi il faut jouer au remake de «The last of us»

Restez donc devant vos écrans, car The Last of Us a encore beaucoup à raconter. Les créateurs de la série, Craig Mazin et Neil Druckmann, ont déjà annoncé que l’intrigue serait étalée sur trois saisons, avec une éventuelle quatrième si le récit nécessite d’être prolongé. Vous n'êtes donc pas au bout de vos surprises, car le meilleur (ou le pire) est à venir.