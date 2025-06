Drago, Pétunia et Lucius: le casting du nouveau «Harry Potter» s'agrandit

Alors que l'on connait désormais les trois héros de la nouvelle série «Harry Potter», de nouveaux noms du casting ont été révélés. Découvrez leurs visages et comparez-les avec l'ancienne version. Convaincu?

Après l'annonce, il y a environ deux semaines, des acteurs qui incarneront Harry, Hermione et Ron, d'autres comédiens ont été annoncés pour l'adaptation de Harry Potter sur HBO.

Voici à quoi ressemblent les stars qui incarneront Drago, Molly, Lucius et leurs acolytes:

Drago Malfoy: Lox Pratt

Image: warner bros/ imdb

Molly Weasly: Katherine Parkinson

Image: warner bros./ imago images

Lucius Malfoy: Johnny Flynn

Image: warner bros. / imago images

Pétunia Dursley: Bel Powel

Image: warner bros. / imdb

Vernon Dursley: Daniel Rigby

Image: warner bros. / imago images

Cornelius Fudge: Bertie Carvel

Image: warner bros. / imago images

Cornelius Fudge a été annoncé comme un rôle récurrent, bien qu'il ne fasse ses débuts dans l'adaptation originale et la série de livres que dans Harry Potter et la Chambre des Secrets (le deuxième volet). Cela signifie que son personnage apparaîtra beaucoup plus tôt que prévu et suggère qu'il pourrait jouer un rôle important dans l'adaptation du premier livre.

En tant qu'élèves à Poudlard, Leo Earley a également été choisi pour incarner Seamus Finnigan, Alessia Leoni pour Parvati Patil, et Sienna Moosah pour Lavender Brown.

La distribution de stars du projet télévisé comprend John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu et Nick Frost. Ils avaient été annoncés précédemment comme le directeur Albus Dumbledore, la professeure Minerva McGonagall, le professeur de potions Severus Rogue et le garde-chasse Rubeus Hagrid respectivement. HBO a également confirmé deux rôles d'invités: Luke Thallon dans le rôle de Quirinus Quirrell et Paul Whitehouse dans celui d'Argus Rusard.

J. K. Rowling est impliquée

Dans un communiqué de presse précédemment publié, il a été souligné que la nouvelle série, basée sur la très appréciée série de livres de l'auteure controversée J. K. Rowling, sera remplie de «détails fantastiques» tout en explorant «chaque recoin du monde des sorciers». Rowling participera à la série en tant que productrice. Cependant, elle n'aura pas son mot à dire sur le casting.

La série devrait durer sept saisons (soit dix ans au total) et adapter chaque livre de la saga. Le réalisateur Mark Mylod (connu pour The Last of Us) réalisera plusieurs épisodes de la première saison et assurera également la production aux côtés de Francesca Gardiner, la showrunner de la série.

Le tournage débutera cet été en Angleterre. La date de sortie de la première saison n'a pas encore été confirmée.

