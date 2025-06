Arabella Stanton, Dominic McLaughlin et Alastair Stout sont les vedettes de la nouvelle série Harry Potter. La violence en ligne risque de ne pas les épargner.

Les nouvelles stars de Harry Potter font face à un défi monstrueux

Les apprentis sorciers de la nouvelle série Harry Potter ont été choisis. Ont-ils gagné à la loterie ou vont-ils être jetés en pâture aux haters? Il n'a jamais été facile d'être un enfant star, mais là, les enjeux sont encore plus extrêmes.

Parmi plus de 30 000 enfants auditionnés, Dominic McLaughlin, Alastair Stout et Arabella Stanton ont été choisis pour incarner Harry, Ron et Hermione dans la nouvelle série Harry Potter. La photo des trois jeunes acteurs a fait le tour du monde ces derniers jours - tout comme celle des acteurs originaux, il y a plus de 20 ans.

À l’époque, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson n’avaient aucune idée de ce qui les attendait. Mais cette fois-ci, le monde a changé - et les débats autour de la série sont nettement plus politiques.

En 2001, la première photo des acteurs de Harry Potter Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint a été publiée. Image: Imago

Dès la publication de la photo sur Instagram, la société de production HBO a pris la précaution de désactiver tous les commentaires sur le post. On pourrait croire que c’est exagéré, mais l’expérience a prouvé le contraire: les fans perdent vite leur sang-froid lorsque quelque chose ne leur convient pas - surtout dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Et les remakes au cinéma font parfois exploser les esprits plus vite qu’on ne peut dire «Reducto» (pour ceux qui ne s’y connaissent pas en Harry Potter: c'est une formule magique pour faire exploser les choses).

Je fais partie de ces têtes brûlées qui s'emportent dès qu'il s'agit de reboots ou de remakes. Des yeux morts de Simba dans la version live-action du Roi Lion au nouveau film Lilo & Stitch (qui n'est pas mauvais en soi, mais franchement ils ont complètement laissé de côté le message! Enfin bref, je me suis emportée, revenons à nos moutons).

Un rappel nécessaire

Une nouvelle série Harry Potter est-elle vraiment nécessaire? Évidemment que non. Surtout si c'est pour remplir le porte-monnaie de J.K. Rowling, qui s’est récemment lancée dans une nouvelle campagne anti-trans et a même créé une organisation censée «protéger les femmes» des personnes transgenres.

Faut-il pour autant insulter les acteurs en ligne? Non! Récemment, plein de vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux, dans lesquelles des influenceurs rappellent:

«Chers fans, n'oubliez pas que vous êtes des adultes - et que ces acteurs sont des enfants»

La vidéo en question 👇 Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kevin Smith (@movie.review_man_man_man) «Si vous n'aimez pas, ne regardez juste pas le show», rappelle cet influenceur de 33 ans.

De Star Wars à Gam

Pourtant, à l'instar de l’auteure de Harry Potter, certains n’hésitent pas à s’en prendre à ceux qui ne peuvent pas se défendre. Cette fois, ce sont des enfants stars qui en font les frais.

Citons comme autre exemple l'acteur de Star Wars Jake Lloyd, qui, il y a 26 ans, a été harcelé à tel point qu'il a fini par quitter l'école et sombrer dans la drogue. Tout ça parce que des fans adultes n'appréciaient pas la façon dont le garçon, alors âgé de dix ans, incarnait Anakin Skywalker. Et sans vouloir offenser qui que ce soit, les fans de Harry Potter sont tout aussi obsédés. Souvent en positif, mais parfois malheureusement aussi au sens mauvais du terme.

Jake Lloyd a joué Anakin Skywalker dans Star Wars: Épisode I – La Menace Fantôme en 1999.

C'est pratiquement un miracle que Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson soient si normaux aujourd'hui, mis à part le fait que Radcliffe est devenu alcoolique entre-temps et que Emma Watson doit supporter des commentaires sur son apparence depuis son enfance. Mais comparés à d'autres enfants stars, ils s'en sont plutôt bien sortis.

Mais tout comme eux à l'époque, les nouveaux acteurs d’Harry Potter se sont engagés dans un énorme projet à long terme. Ou plus exactement: les adultes derrière eux les ont catapultés dans un projet dont ils peuvent à peine évaluer les conséquences. La série est prévue pour durer plus de dix ans. Qui sait comment ces enfants ou l'opinion des spectateurs peuvent changer?

Cette inconstance, l'actrice Bella Ramsey en subit actuellement les conséquences. A onze ans, elle a été acclamée dans Game of Thrones dans le rôle de Lyanna Mormont, une jeune fille rebelle. Mais dix ans plus tard, lorsqu'elle a joué dans l'adaptation cinématographique du jeu vidéo The Last of Us, les insultes ont fusé. Motif: les adultes lui en veulent, soi-disant parce qu'elle n'est pas «aussi belle » que son personnage - une adolescente! - dans le jeu.

Bella Ramsey a désormais désactivé ses comptes de réseaux sociaux. Image: Keystone

Grandir et devenir «moche»

Mais ce n'est pas toujours la faute des méchants fans. Mae Whitman a ravi le public en 1996 dans Independence Day en jouant la fille du président. Mais 20 ans plus tard, elle n'a même pas été envisagée dans la suite, alors qu'elle restait une actrice talentueuse. Selon le réalisateur Roland Emmerich, elle ne voulait pas auditionner pour le rôle qu'elle avait déjà incarné. Jeff Goldblum ou Bill Pullman ont-ils également dû passer une audition pour jouer à nouveau leur rôle dans le film Alien? On ne sait pas. Finalement, c’est Maika Monroe qui a été engagée à sa place. Talentueuse elle aussi, certes, mais surtout blonde, grande et mince.

La question est terrible, mais qu'arrive-t-il aux enfants stars qui grandissent et deviennent soi-disant «moches»? La réponse est simple: à moins d’être incroyablement talentueux, riche et célèbre, ils disparaissent du devant de la scène. Et cela ne concerne pas que les femmes, loin de là. Haley Joel Osment en est un autre triste exemple. Enfant, on le trouvait mignon dans Le sixième sens, mais plus à l'âge adulte. Tout comme des tonnes d'autres enfants qui sont beaux, mais qui ne grandissent pas tous pour devenir des mannequins.

Lindsay Lohan était, elle aussi, une enfant star au grand cœur - qui a souffert de troubles alimentaires et s’est réfugiée dans la drogue et l'alcool à l'adolescence. Ce qui lui a laissé des traces, extérieurement et intérieurement. C'est peut-être pour ça qu'elle a récemment ressenti le besoin de se faire refaire le visage. Et peut-être ne veut-elle pas l'admettre ouvertement parce qu'elle a encore peur des commentaires haineux.

Lindsay Lohan et son nouveau visage. Image: Keystone

«Quand aurais-je eu le temps de faire ça?» s’est-elle exclamée, interrogée sur son changement d’apparence. Elle a ensuite évoqué un mystérieux jus à base de carottes, gingembre et citron qu’elle boirait chaque jour - ainsi qu’«un peu de Botox».

Alors qui sait ce qui attend les nouveaux acteurs de Harry Potter ? Ils deviendront célèbres et gagneront beaucoup d’argent, pour sûr. Mais on peut seulement espérer qu'ils ne développeront pas eux aussi un problème d'alcool à cause du harcèlement ou qu'ils ne se feront pas insulter s'ils osent ne pas avoir l'air d'avoir 21 ans éternellement.

