Voici les acteurs de la nouvelle série Harry Potter déjà connus

Alors qu'il cristallise toutes les attentions, toutes les émotions et (parfois aussi) toutes les critiques, voici un récapitulatif du casting de la prochaine série télévisée Harry Potter - ou, tout du moins, les acteurs déjà sélectionnés jusqu'à présent et qui auront la délicate mission de reprendre le flambeau.

C'est peu dire que ce remake de la plus célèbre saga de tous les temps relève désormais de l'affaire d'Etat. Une production HBO annoncée comme rien de moins que la série la plus coûteuse de tous les temps et censée se prolonger pendant plus de dix ans.

Alors que les fans s'étripent sur le «pour ou contre» tel ou tel comédien, il est probable qu'une relève quasi complète soit observée parmi les acteurs de cette nouvelle adaptation, affirme le Times. Le quotidien britannique a dressé un premier tableau général. Attention... départ!

Rusard

Argus Rusard (Argus «Filch», en anglais) est le concierge grincheux de Poudlard qui voue une sainte détestation à tous les étudiants. Incarné par David Bradley dans la première adaptation, il sera désormais campé par l'acteur britannique Paul Whitehouse.

Albus Dumbledore

L'acteur américain John Lithgow a été confirmé dans le rôle d'Albus Dumbledore, le directeur incarné par feu Richard Harris et Michael Gambon, décédés respectivement en 2002 et 2023, dans les adaptations cinématographiques originales.

Severus Rogue

Acteur de théâtre et de cinéma acclamé, Paapa Essiedu, 34 ans, a été choisi pour se glisser dans la cape de Severus Rogue, le professeur de potions aux cheveux graisseux joué dans les films par Alan Rickman, disparu en 2016. Un choix qui n'a pas manqué de faire tout un foin sur les réseaux sociaux et parmi les communautés de fans.

Minerva McGonagall

Janet McTeer, 63 ans, nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice, incarnera le professeur Minerva McGonagall, interprétée à l'origine par la regrettée Maggie Smith, décédée en septembre dernier à l'âge de 90 ans.

Rubeus Hagrid

C'est l'acteur britannique Nick Frost qui campera désormais le rôle d'Hagrid, le bon demi-géant et garde-chasse du château, campé jusque-là par Robbie Coltrane.

Le professeur Quirrell

Enfin, c'est un acteur de 29 qui se glissera dans le rôle du ô combien torturé professeur Quirrell, Luke Thallon, interprété par Ian Hart dans Harry Potter à l'Ecole des sorciers en 2001.

Quant aux acteurs choisis pour jouer les rôles principaux d'Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley, le mystère reste encore entier. Le tournage, qui devrait débuter d'ici cet été aux studios Warner Bros à Leavesden, en Angleterre, avec une première saison prévue en 2026. (mbr)