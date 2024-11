Jeremy Allen White dans la série The Bear. Image: Hulu

Disney+ dévoile ses séries les plus attendues de 2025

La plateforme Disney+ a mis en ligne ce mercredi 13 novembre une bande-annonce qui donne un avant-goût des contenus à venir l'an prochain. Et il y a pas mal de choses inédites.

Plus de «Divertissement»

Dans les séries incontournables de 2025, il y a évidemment The Bear, l'une des plus primées, qu'on retrouve sur la plateforme Disney+. On peut également compter sur la saison 2 de Andor, la série la plus appréciée de l'univers Star Wars et Alien: Earth, la série adaptée de la saga Alien, dont l'épisode Romulus sorti cette année a cartonné au box-office.

Et sinon, sur HBO en 2025: Les premières images de la nouvelle saison de «White Lotus»

Pour annoncer sa programmation 2025, Disney a teasé sur la saison 4 de The Bear. La série récompensée de sept Emmy Awards met en scène Jeremy Allen White dans le rôle d'un cuisinier gastronomique et dysfonctionnel qui, grâce à son équipe, va décrocher les étoiles. Les courtes images semblent mettre tout ce beau monde sur la voie de l'unité et de la famille choisie, comme l'exprime si bien le personnage de Jamie Lee Curtis, la matriarche de la famille Berzatto. Toujours pas de date de sortie cependant, si ce n'est que la série revient l'année prochaine. Chacun des trois volets précédents a été diffusé en juin, ce qui fait de l'été une date de lancement probable pour la quatrième saison.

Voici ce qui vous attend en 2025: Vidéo: youtube

Dans ce rapide montage, on découvre également des images inédites de la très attendue Alien: Earth de Noah Hawley, l'homme derrière l'excellente série Fargo. On a aussi le droit au premier aperçu de la sixième et dernière saison de The Handmaid’s Tale. Sortie attendue au printemps prochain pour cet ultime chapitre.

Disney semble également miser sur Glen Powell (Top Gun: Maverick), étoile montante à Hollywood, dans le rôle d'un quarterback déchu tentant un retour dans une équipe médiocre. Cette série sur le football américain intitulée Chad Powers n'a pas encore de date diffusion.

Les fans de Marvel ne sont pas en reste, puisque les séries Dardevil: Born Again et Ironheart se montrent également pour une sortie respective le 4 mars et le 24 juin. Les amoureux de Star Wars, quant à eux, n'auront pas à attendre bien longtemps, car, dès le mois de décembre, ils pourront découvrir la série Skelton Crew avec Jude Law. Mais c'est surtout la deuxième saison de Andor qui se fait désirer, puisqu'une période de deux ans s'est écoulée depuis la première diffusion de la série fin 2022. Une saison finale dont la conclusion ne sera autre que le début du film Rogue One selon son créateur.