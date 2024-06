Avis aux fans: une saison 3 serait déjà en route.

Tout ce qu'il faut savoir sur la saison 2 de «House of the Dragon»

La danse des dragons se poursuit ce lundi. Vous trouverez ici tout ce que l'on sait sur la deuxième saison de la série à succès House of the Dragon.

Dès la semaine prochaine, les dragons voleront à nouveau sur nos écrans. La deuxième saison de House of the Dragon, le spin-off de Game of thrones, sera disponible dès demain.

Intrigue, premières images, détails de la saison 3: on vous livre sur un plateau d'argent tout ce qu'il y a à savoir sur la nouvelle saison de la série à succès de HBO.

L'intrigue

House of the Dragon se déroule 200 ans avant Game of Thrones. La série s'inspire du livre Fire&Blood de George R. R. Martin.

Westeros est au bord de l'implosion après la mort du roi Viserys.

Rhaenyra et son mari Daemon ont rassemblé des partisans pour défendre leur droit à succéder au souverain disparu. Mais le fils d'Alicent et de Viserys, Aegon, a été couronné par les conspirateurs. Le père d'Alicent, Otto Hightower, et Ser Cristan Cole, font partie de ces derniers.

Les deux camps estiment revendiquer légitimement le Trône de fer. Une guerre civile sanglante éclate alors entre l'équipe verte et l'équipe noire.

La scénariste Sara Hess a détaillé au Hollywood Reporter la relation entre Daemon et Rhaenyra:

«Les fans verront une autre facette de leur personnalité. La nature des liens entre ces deux-là donne à réfléchir. Il y a beaucoup d'interprétations dans le livre de George R.R. Martin Le feu et le sang».

Exit par ailleurs les flashbacks ou de nouvelles attributions de rôles, comme c'était le cas dans la première saison.

Le casting

Dans les rôles principaux, on retrouve: Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno et Rhys Ifans ainsi que Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall et Matthew Needham.

En ce qui concerne les nouveaux arrivants:

Abubakar Salim dans le rôle d'Alyn of Hull

Gayle Rankin dans le rôle d'Alys Rivers

Freddie Fox comme Ser Gwayne Hightower

Simon Russell Beale comme Ser Simon Strong

Clinton Liberty dans le rôle d'Addam of Hull

Jamie Kenna en tant que Ser Alfred Broome

Kieran Bew dans le rôle de Hugh

Tom Bennett comme Ulf

Tom Taylor comme Lord Cregan Stark

Vincent Regan dans le rôle de Ser Rickard Thorne

L'auteur de GoT, George R. R. Martin, signe la co-création et la production exécutive.

Les premières images

Voilà de quoi se faire une première impression:

Les premières images de la saison 2 de «House of the dragon» 1 / 29 Les premières images de la saison 2 de «House of the dragon» source: hbo

Les plus grandes batailles que Westeros ait connues

Il faut s'attendre à une deuxième saison bien plus musclée. On y verra quelques-unes des plus grandes scènes de bataille que Westeros ait jamais connues, explique le directeur de HBO, Casey Bloys:

«270 jours de tournage, 2500 membres d'équipe, 9000 figurants, 8 maisons d'effets spéciaux dans 7 pays, 2600 flèches, 2000 paires de bottes, 114 perruques et 33 gallons de sang»

Les scénaristes ont confirmé que les batailles seraient très sanglantes. Ils affirment avoir imaginé l'une des scènes les plus violentes de l'histoire de la série à ce stade, rapporte Variety.

La bande-annonce

HBO a sorti deux bandes-annonces à la fois: l'une pour le camp Targaryen (noire) et l'autre pour la maison Hightower (verte). «Il faut choisir», peut-on lire au début de la séquence. De quel côté êtes-vous?

Trailer Equipe noire:

Trailer Equipe verte:

Du coup, vous êtes plutôt: Team Verte? Team Noire?

La date de sortie

La série n'a pas été affectée par la grève des acteurs à Hollywood l'été dernier et le tournage s'est déroulé comme prévu. Malgré cela, la production de la saison a duré presque deux ans.

Le premier épisode sortira ce 17 juin 2024 sur Canal+. Les suivants sortiront un par un, chaque semaine. Au total, la deuxième saison comptera huit épisodes d'une heure.

La RTS n'a pour l'heure pas confirmé qu'elle diffuserait House of the Dragon. Une fenêtre de diffusion serait probable en...2025.

...Et la saison 3?

Avant même la date clé du 17 juin, HBO a confirmé la préparation d'une troisième saison.

Mais les auteurs de la série n'ont pas attendu cette annonce pour commencer à plancher sur la suite. Tout cela dans l'espoir que HBO se décide à prolonger l'aventure. Le showrunner Ryan Condal l'a confirmé en mai au magazine Entertainment Weekly.

Pour rappel, la deuxième saison avait été annoncée en août 2022, quelques jours seulement après la diffusion du tout premier épisode. Il avait battu des records d'audience sur HBO, avec près de dix millions d'abonnés.

Condal a aussi évoqué la fin de l'histoire: «Nous ne voulons ni précipiter les choses, ni tirer en longueur. Nous cherchons une chute très satisfaisante, qui relie suffisamment d'éléments distincts et qui reste délibérément ouverte à d'autres interprétations. Car, rappelons-le, l'intrigue se poursuit encore pendant 150 ans jusqu'à Daenerys».

Alors, impatient?

(Adaptation française: Valentine Zenker)