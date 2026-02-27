Les fans d'«Heated Rivalry» fantasment sur cette star pour la saison 2

beau temps17°
Heated Rivalry: Les fans fantasment sur Tom Brady pour la saison 2

Les rumeurs vont bon train sur le casting de la saison 2 d&#039;Heated Rivalry
La romance queer sur le hockey, très appréciée des fans, est déjà en préparation.hbo max

Que les amateurs de la romance queer brûlante sur fond de glace et de patinoire se réjouissent! Heated Rivalry sera de retour dès l'an prochain pour une seconde saison. Voici ce que l'on sait - et ce que les rumeurs qui agitent les réseaux sociaux.
27.02.2026, 14:5327.02.2026, 14:53

Fin du suspense, les fans d'Heated Rivalry peuvent commencer à compter. Selon son créateur, Jacob Tierney, et le producteur exécutif, Brendan Brady, une deuxième saison se prépare et débarquera sur petit écran, «aussi rapidement qu'il est humainement possible».

«Tout est en train de se mettre en place, on est en train de l'écrire»
Jacob Tierney, lors de son passage dans l'émission «CBS Mornings» jeudi

«Nous pouvons confirmer que la production de la saison 2 devrait commencer cet été, et nous visons une première au printemps 2027», a confirmé de son côté un porte-parole du service de streaming canadien Crave à Entertainment Weekly.

Adapté de la saga de l'auteure canadienne Rachel Reid, Heated Rivalry, diffusée sur Crave et HBO Max, raconte l'attirance interdite entre les joueurs de hockey rivaux Shane Hollander et Ilya Rozanov. La première saison a été largement saluée pour son récit authentique et l'alchimie entre les acteurs principaux, Connor Storrie et Hudson Williams.

Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant

Si la seconde saison continuera de suivre les aventures de Shane et Ilya, le réalisateur a laissé entendre q'un autre joueur de hockey devrait notamment venir semer la zizanie.

Rumeurs au sujet du casting

En attendant d'en savoir plus, les rumeurs vont bon train sur le casting de la saison 2, les nouveaux acteurs et les développements de l'intrigue. Une publication sur X annonçant la participation de l'acteur Tom Hardy est devenue virale.

Image

Ce n’est pas la première fois que le nom du séduisant acteur et producteur britannique suscite des débats passionnés dans les milieux LGBT. En 2010, à la sortie d'Inception, Tom Hardy avait fait sensation en abordant la question de ses expériences passées avec des hommes dans une interview:

«Je suis acteur, bordel! J'ai tout essayé, avec tout le monde»
Tom Hardy, au magazine NOW
LONDON, ENGLAND - APRIL 15: Tom Hardy attends the &quot;Havoc&quot; World Premiere at the BFI IMAX Waterloo on April 15, 2025 in London, England. (Photo by Samir Hussein/WireImage)
L'acteur assumait en outre avoir de nombreux «traits féminins».WireImage

Malgré l'absence de confirmation officielle et le fait que le tweet provienne d'un compte connu pour ses «infos» satiriques destinées à appâter les fans, les réactions ont été massives. De quoi, peut-être, faire méditer les réalisateurs avant le lancement du deuxième volet d'Heated Rivalry. (mbr)

