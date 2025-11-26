faible pluie
Voici comment Bill Skarsgård se transforme en clown Pennywise

C&#039;est l&#039;acteur suédois Bill Skarsgård qui le terrifiant clown Grippe-Sous dans la série à succès It: Welcome to Derry.
C'est l'acteur suédois Bill Skarsgård derrière le maquillage du terrifiant clown Pennywise (Grippe-Sou). Un maquillage qui nécessite entre trois et quatre heures de préparation.Image: HBO

C'est terrifiant

Voici comment l’acteur Bill Skarsgård se métamorphose en terrifiant clown Pennywise (Grippe-Sou), dans la série Ça: Bienvenue à Derry, tiré du célèbre roman de Stephen King.
26.11.2025, 15:0926.11.2025, 15:09
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Vous l’aviez probablement vu en 2017 et 2019 dans les deux chapitres de l’adaptation cinématographique du roman Ça de Stephen King. L’acteur d’origine suédoise Bill Skarsgård se prête à nouveau au jeu du maquillage pour les besoins de la série Ça: Bienvenue à Derry, dont la diffusion a débuté le 26 octobre dernier sur la célèbre chaîne américaine HBO (la série est disponible en Suisse sur la plateforme Sky).

En parlant du «GOAT»:

«Running man» fait honneur à Stephen King

De la pose de prothèses en latex à l’application méthodique d’une épaisse couche de maquillage, voici le processus impressionnant qui permet à l’acteur Bill Skarsgård de se métamorphoser en le terrifiant Grippe-Sou (Pennywise en VO).

Une transformation qui demande beaucoup de patience, puisque le maquillage prend pas moins de trois bonnes heures, pour donner vie à cette effroyable entité, qui, tous les 27 ans, sort de son sommeil pour se nourrir de la peur des enfants.

Resté discret durant les premiers épisodes, le clown maléfique est apparu dans toute sa splendeur lors de la diffusion du cinquième épisode lundi 24 novembre. Pour célébrer son apparition dans la série, HBO a partagé sur les réseaux sociaux les coulisses de cette métamorphose.

La transformation en Grippe-Sou:

Vidéo: youtube

La série nous embarque en 1962 dans la petite ville fictive de Derry, dans l’État du Maine, 27 ans avant les événements du premier long-métrage.

Cette banlieue paisible va connaître l’effroi lorsque plusieurs enfants vont disparaître dans de mystérieuses circonstances. À la recherche de l’un de leurs camarades, un groupe de préadolescents va découvrir l’effroyable secret caché dans les égouts de la ville, tout en tentant de survivre aux visions cauchemardesques de Grippe-Sou.

Ça: Bienvenue à Derry est une série d'horreur dont les séquences grotesques et monstrueuses s’inscrivent dans la continuité de l’univers créé par le cinéaste argentin Andy Muschietti dans ses deux longs-métrages. Découpée en huit épisodes hebdomadaires, la série se terminera le 15 décembre.

