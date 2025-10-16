La 3e saison de The Diplomat ne déçoit pas. Vidéo: youtube

Netflix a tué le président des Etats-Unis pour la bonne cause

La nôtre, de cause. Celle des groupies de la géniale série The Diplomat, qui revient en force ce jeudi avec une brillante troisième saison et un premier épisode à couper le souffle. De quoi tuer la grisaille hivernale en quelques génuflexions politiques d’une incroyable densité. Notre avis.

Plus de «Divertissement»

«Hal a tendance à parler sans s’arrêter. Mais si vous le pincez au coude, il se taira immédiatement.» Imaginez une seconde que vous ayez à balancer pareil conseil au sujet de votre (éternel ex-)mari, à la vice-présidente des Etats-Unis, qui vient de prêter serment sur le cadavre encore tiède du président, victime quelques heures plus tôt d’un arrêt cardiaque.

Trop d’informations d’un coup? Vous avez raison. Mais c’est l’une des (nombreuses) qualités de la troisième saison de The Diplomat, sur Netflix, et il faudra vous y faire: la densité et la souplesse des intrigues.

Affirmons-le sans trembler, The Diplomat est de loin la meilleure série populaire de ces dernières années. Du fond, mais pas trop, une écriture dodue, mais lisible, un humour corrosif, mais digeste, et des acteurs brillants, mais au service d’un grand tout aussi gourmand que saisissant. Sans compter que cette troisième fournée a l’outrecuidance de ne pas céder sous le poids du succès des deux précédentes.

Tout le contraire du couple formé de Kate et Hal Wyler (incarné avec subtilité et panache par les géniaux Keri Russell et Rufus Sewell).

La bande-annonce de la saison 3: Vidéo: youtube

Si vous avez eu la mauvaise idée de snober cette grosse pépite signée Debora Cahn (tout de même responsable de quatre saisons de l’inoubliable série A la Maison-Blanche), on parle ici d’une ambassadrice des Etats-Unis basée à Londres, qui doit se coltiner, sous les draps et les drapeaux, un mari brillant et ambitieux, mais qui a la fâcheuse tendance d’être aussi instable et ingérable que le monde que Kate Wyler se retrouve à devoir sauver.

Après une première saison durant laquelle les coulisses du pouvoir américano-britannique se développaient au même rythme que le mariage hoquetant des deux protagonistes, la seconde salve a (un peu) délaissé le cœur pour creuser dans le gras d’une mission diplomatique, tortueuse, ingrate et protocolaire. Qui plus est lorsqu’une femme hérite d’un job pour lequel le mari a non seulement plus de bouteille, mais de reconnaissance à travers le monde.

On en pensait déjà du bien en 2023: La série Netflix à dévorer actuellement, c’est celle-ci

Pour éviter de faire patiner l’histoire dans ses gloires d’alors, la troisième saison de The Diplomat va tuer le président des Etats-Unis. Une crise cardiaque alors qu’il parlait au téléphone avec, on vous le donne en mille, Hal Wyler, doucement surnommé «la femme de l’ambassadrice».

De quoi redistribuer les cartes à Washington et, du même coup, chambouler le quotidien de Madame Wyler, car la vice-présidente Grace Penn (l’excellente Allison Janney, qui fut d’ailleurs une formidable porte-parole dans A la Maison-Blanche) se trouve au Royaume-Uni au moment du drame. Surtout, les ambitions foutraques et en stéréo du couple Wyler vont faire du poste fraîchement vacant de vice-présidente la trame forte de la saison.



Si la mort brutale des locataires du Bureau ovale fait toujours autant fantasmer Hollywood, c’est aussi parce que seuls huit présidents sur les 45 hommes qui se sont hissés au poste suprême sont décédés en exercice. Le dernier étant JFK, cela fait plus de 60 ans que cette funeste éventualité hante Washington sans s’écraser dans les jardins de la Maison-Blanche. De Designated Survivor à la plus récente Paradise, les séries ont donc tout l’espace disponible pour écrire et décrire à leur guise le tumulte d’une telle catastrophe depuis les coulisses.

Avec, en prime, une petite pique à Joe Biden dans l’incroyable premier épisode de cette troisième saison de The Diplomat, balancée par Madame l’Ambassadrice à la toute nouvelle femme la plus puissante du monde:

«Si le président était trop fragile, il n’était plus fait pour ce boulot!»

Cerise sur le gâteau, alors que la salve précédente ne nous avait offert que six épisodes, nous voilà à table, cette fois-ci, avec huit chapitres plus haletants les uns que les autres.

Addictif, vous dites? Yes, madam! Au moins autant que le sont Kate et Hal l’un pour l’autre, même quand plus rien ne va et qu’ils se forcent à «agir comme des divorcés»: «J’essaie de faire en sorte que ça marche Kate, mais je dors avec ton sein gauche dans ma main depuis dix ans, c’est pas simple».