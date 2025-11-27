26 paires de chaussures moches mais utiles pour les pires occasions

26 paires de chaussures bizarres pour les pires occasions

Les archives des Internets ont encore frappé. On a trouvé les paires de chaussures les plus dingues de votre future garde-robe. De rien.

Une garde-robe idéale passe par les chaussures. L'idéal, ce sont des godasses pour toutes les occasions. Celles ci-dessous s'adaptent carrément trop à toutes les situations. L'occasion de faire parler de vous...en mal. Mais vous savez ce qu'on dit - il n'existe pas de mauvaise pub.

C'est partiiiiii!

Les rues de la ville sont tellement crasseuses. Autant directement coller un chewing-gum à vos chaussures.

Un match parfait.

Une autre chose qui appartient aux citadins...

L'expression «une viande aussi dure qu'une semelle» prend enfin vie.

L'attirail du parfait écolier...

Quelque part, un chiropraticien vient de mourir.

Quand vous adorez les sneakers mais que vous êtes invité à un mariage, et que vous devez respecter l'étiquette.

Où commence la chaussure et où commence l'humain? 😅

Ah! On a trouvé le truc!

Un régal pour tous les sens.

Voilà où disparaissent les câbles de chargeurs.

A tous nos lecteurs italiens: ceci est-il un rêve... ou un cauchemar?

Direction le grand huit.

Pour les fans des Satyres et de la Grèce Antique....

Pour tous les fétichistes des pieds.

Espérons que toute cette fourrure provienne vraiment de la chaussure.

Avec ces godasses, vous devez faire attention à ne marcher sur les pieds de personne en dansant.

C'est de l'art, tout de même.

La paire parfaite pour perturber la police lors d'un crime.

C'est pour quelle tranche d'âge, à votre avis. 🤷‍♂️🤷‍♀️

Et si on revisitait un peu la marque de Federer?

Quand un ingénieur conçoit des chaussures:

A chacun ses goûts, on ne juge pas...

Team Woody ou Team Buzz l'Éclair?

Nous allons partir du principe que c'est du similicuir. 😅

Pour les fans des Simpson!

Quand on est un peu trop accro à la soupe Phở <3



Pour aller au musée d'art contemporain le dimanche...

(smi)