26 paires de chaussures moches mais utiles pour les pires occasions

26 paires de chaussures bizarres pour les pires occasions

Les archives des Internets ont encore frappé. On a trouvé les paires de chaussures les plus dingues de votre future garde-robe. De rien.
27.11.2025, 05:3127.11.2025, 05:31

Une garde-robe idéale passe par les chaussures. L'idéal, ce sont des godasses pour toutes les occasions. Celles ci-dessous s'adaptent carrément trop à toutes les situations. L'occasion de faire parler de vous...en mal. Mais vous savez ce qu'on dit - il n'existe pas de mauvaise pub.

C'est partiiiiii!

Les rues de la ville sont tellement crasseuses. Autant directement coller un chewing-gum à vos chaussures.

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: imgur

Un match parfait.

Une autre chose qui appartient aux citadins...

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

L'expression «une viande aussi dure qu'une semelle» prend enfin vie.

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

L'attirail du parfait écolier...

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

Quelque part, un chiropraticien vient de mourir.

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

Quand vous adorez les sneakers mais que vous êtes invité à un mariage, et que vous devez respecter l'étiquette.

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

Où commence la chaussure et où commence l'humain? 😅

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

Ah! On a trouvé le truc!

Surprise

Un régal pour tous les sens.

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

Voilà où disparaissent les câbles de chargeurs.

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

A tous nos lecteurs italiens: ceci est-il un rêve... ou un cauchemar?

Image
Image: reddit

Direction le grand huit.

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: Reddit

Pour les fans des Satyres et de la Grèce Antique....

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

Pour tous les fétichistes des pieds.

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

Espérons que toute cette fourrure provienne vraiment de la chaussure.

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

Avec ces godasses, vous devez faire attention à ne marcher sur les pieds de personne en dansant.

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

C'est de l'art, tout de même.

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit
On a trompé Zalando pour dévoiler une arnaque à la basket

La paire parfaite pour perturber la police lors d'un crime.

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

C'est pour quelle tranche d'âge, à votre avis. 🤷‍♂️🤷‍♀️

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

Et si on revisitait un peu la marque de Federer?

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

Quand un ingénieur conçoit des chaussures:

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

A chacun ses goûts, on ne juge pas...

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

Team Woody ou Team Buzz l'Éclair?

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit
Ce Romand de 26 ans a créé un «lieu qui n'existe pas à Lausanne»

Nous allons partir du principe que c'est du similicuir. 😅

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

Pour les fans des Simpson!

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

Quand on est un peu trop accro à la soupe Phở <3

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit

Pour aller au musée d'art contemporain le dimanche...

Die hässlichsten Schuhe der Welt
Image: reddit
(smi)

