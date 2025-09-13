Task: la nouvelle série policière de HBO brille par ses personnages

Mark Ruffalo interprète un agent du FBI en bout de course, marqué par le deuil et la foi. hbo

Vous aimez les polars? Cette série HBO est faite pour vous

Le créateur de Mare of Easttown revient avec Task, une nouvelle série policière poignante qui laisse l'enquête au second plan - pour mieux se consacrer à ses personnages.

En 2021, la mini-série policière Mare of Easttown se distinguait par l’authenticité de sa peinture sociale et de ses personnages accidentés. Une série qui offrait à Kate Winslet un véritable écrin pour briller. Sa performance lui vaudra un Golden Globe et un Emmy Award de la meilleure actrice l’année suivante. Autant dire que le nouveau projet de Brad Ingelsby, showrunner de ce hit de la chaîne HBO, était attendu au tournant.

Toujours ancrée en Pennsylvanie, un Etat de l’Est des Etats-Unis marqué par la désindustrialisation, les gangs et l’épidémie de fentanyl, Task plonge dans la veine rurale de cette région surnommée la « Rust Belt » (en français: «Ceinture de la rouille ») en raison de son passé sidérurgique désormais oublié. Alors que sa précédente série mettait en scène une femme forte renversant les stéréotypes de genre, Task prend le contrepied avec une vision plus masculine, centrée sur deux hommes vulnérables, marqué par l'absence de l'être aimé et qui ne peuvent désormais compter que sur eux-mêmes.

Ce polar met en scène Mark Ruffalo (Spotlight) dans le rôle d’un agent du FBI, dévasté par la mort de sa femme, et Tom Pelphrey (Ozark), qui incarne un éboueur divorcé braquant des dealers pour offrir une vie meilleure à sa famille. Deux personnages qui ont beaucoup de points communs - et que seule la boussole morale oppose. Deux protagonistes aimants mais perdus qui ont sont hantés par leur passé.

Image: HBO

Mare of Easttown avait tout d'une enquête classique, avec la recherche d'un coupable et son lot de révélations, Task prend ici une tout autre direction. La série ne cherche pas le mystère à tout prix et accorde autant de place au criminel qu'à l'enquêteur. Elle s'éloigne de la narration classique du récit policier pour dépeindre le milieu social et familial de ces deux hommes qui vont devoir se confronter.

Plus qu’un simple récit criminel, Task est avant tout une série de personnages complexes, ni totalement coupables ni totalement innocents. Une écriture tout en nuances qui permet au spectateur de s’attacher à ces figures abîmées, sans tomber dans le manichéisme propre au genre.

Vidéo: extern / rest

Une ambiance plus qu'une histoire

Task est une série à l'atmosphère bien particulière. La série ne cherche en rien le sensationnel et va surtout gratter dans l'émotionnel. Avec ces personnages dépressifs et torturés, la production devait compter sur une interprétation solide et il faut dire que la qualité est au rendez-vous.

Tom Pelphrey s'avère véritablement touchant en père de famille qui sombre dans l'illégalité. HBO

Si l'on pouvait s'attendre à un sans-faute de la part de Mark Ruffalo, déjà remarquable dans des films comme Zodiac, Shutter Island ou Pauvres Créatures, c'est surtout Tom Pelphrey, jusque-là peu habitué aux premiers rôles, qui crève le petit écran dans ce rôle de bandit cherchant avant tout à subvenir à sa famille.

Cette nouvelle mini-série ne révolutionne pas le genre et peut parfois sembler lente, oscillant entre des moments contemplatifs et d'autres trop verveux. Elle reste néanmoins fascinante par bien des aspects, notamment grâce à son écriture et à son ambiance rurale, qui parvient à trouver de la poésie dans un univers qui en semble dépourvu.

Les amateurs de thrillers haletants risquent de s’ennuyer ferme, mais par sa manière brillante de raconter deux versions de la même histoire, Task se distingue avec une profondeur et une tension qui rappellent la magie des œuvres majeures de HBO, telles que Les Sopranos ou The Wire, sans évidemment les égaler.

Task est disponible sur Canal+ depuis le 7 septembre, à raison d'un épisode chaque lundi.