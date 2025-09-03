averses éparses16°
«The Dead Dance»: Lady Gaga dévoile son titre pour «Mercredi»

Lady Gaga sort «The Dead Dance» pour «Mercredi».
Image: watson

Lady Gaga a une surprise pour «Mercredi»

Ce 3 septembre sortait la seconde partie de la saison 2 de «Mercredi» sur Netflix. La chanteuse américaine y tient un rôle et a sorti une chanson qui apparaît dans l'un des épisodes.
03.09.2025, 18:4103.09.2025, 18:41
La toute dernière chanson de Lady Gaga s'appelle The Dead Dance. Le titre a été dévoilé ce 3 septembre dans l'avant-dernier épisode de la saison 2 de Mercredi sur Netflix. Enid Sinclair et Agnes DeMille, deux amies de l'héroïne, dansent sur ce nouveau morceau lors du gala de charité organisé par l'Académie Nevermore.

Notre avis sur la série:

«Mercredi» me frustre

Pour rappel, lors de la première saison, la chorégraphie de Jenna Ortega durant le bal de l'école est devenue virale. Elle a été associée au titre Bloody Mary de Lady Gaga, raison pour laquelle cette dernière fait désormais partie du casting.

Réalisé par Tim Burton

Le clip, réalisé par Tim Burton, est sorti ce mercredi 3 septembre à 18 heures. L'esthétique effrayante et sombre colle évidemment parfaitement avec la série. La chorégraphie de Lady Gaga, qui bouge comme une poupée prenant vie, ressemble énormément à celle d'Enid Sinclair et Agnes DeMille. Des mouvements qui font immédiatement penser au clip Thriller de Michael Jackson. Bref, vous visualisez l'univers.

Voyez plutôt:

Image: youtube
Image: Youtube

Découvrez le clip:

Vidéo: YouTube/LadyGagaVEVO

Le rythme à l'accent pop électro de The Dead Dance correspond au dernier album de Lady Gaga, dans lequel les mêmes sonorités se retrouvent. Les couplets se laissent plus facilement écouter que le refrain, qui se répète et donne clairement envie de danser dessus en faisant de grands gestes saccadés. Comme les protagonistes de Mercredi. Un titre qui colle donc parfaitement à un gala de charité composé de loups-garous et autres créatures. (ag)

