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Cette série phare est-elle «maudite»? La théorie fait frémir

La série Glee a-t-elle été victime d&#039;une malédiction? L&#039;un des principaux acteurs dément avec virulence.
Plusieurs tragédies autour de la série Glee ont entaché la réputation du show emblématique de la fin des années 2000.image: disney/watson

Cette série phare est-elle «maudite»? La théorie fait frémir

Face aux spéculations des internautes et des fans de la série phare des années 2010, Glee, l'un de ses acteurs principaux, s'est emparé de son compte X pour faire part de son indignation. Retour sur une légende urbaine qui entache depuis des années ce succès télévisuel mondial.
31.07.2026, 18:5331.07.2026, 18:53
Marine Brunner
Marine Brunner

Personne ne s'attendait à ce que Glee devienne le phénomène de pop culture qu'il est aujourd'hui. Et pourtant. Lorsque le pilote du show, réalisé par Ryan Murphy et écrit par Ian Brennan, est diffusé pour la première fois en prime time sur la Fox, le 19 mai 2009, le succès est aussi immédiat que planétaire: pas moins de 10 millions de personnes s'amassent derrière leur téléviseur. Le coup d'envoi de six saisons, 129 épisodes, 729 performances musicales.

GLEE: The Glee club performs in the choir room in the &quot;Sectionals&quot; fall finale episode of GLEE airing Wednesday, Dec. 9 (9:00-10:00 PM ET/PT) on FOX. Pictured L-R: Heather Morris, Dianna Agr ...
La «Glee mania» a perdué pendant six ans, élevant la série au rang d’œuvre culte.FOX Image Collection

Dès les deux premières saisons, les stars de Glee deviennent des célébrités parmi les plus en vue des années 2010, et leur notoriété se maintiendra largement après la fin de la sixième et ultime saison, en 2015.

Une mystérieuse série de tragédies

Mais la série «feel good» par excellence se retrouve bientôt rattrapée par des rumeurs persistantes de conflits, d'ambiance minée en coulisses, de surcharge de travail... et de tragédies. A commencer par la mort d'un des principaux protagonistes, Cory Monteith, qui incarnait le personnage de Finn Hudson, retrouvé mort dans une chambre d’hôtel de Vancouver, au Canada, des suites d’une overdose liée à une prise accrue d’alcool et de drogues, le 13 juillet 2013.

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 30: Actor Cory Monteith and singer Taylor Swift attend the 52nd Annual GRAMMY Awards - Salute To Icons Honoring Doug Morris held at The Beverly Hilton Hotel on January 30, ...
Cory Monteith a fréquenté Taylor Swift pendant quelques mois, sans que le duo ne confirme officiellement leur relation.WireImage

Ce décès, survenu au tout début du tournage de la saison 5, marque un tournant dans la série: Ryan Murphy annonce dans la foulée que la saison 6 sera la dernière.

Puis, quelques mois après l'épisode final, c'est au tour de Mark Salling, qui campait le rôle du gentil bourrin Noah Puckerman (alias «Puck»), d'être arrêté pour possession d’images de pornographie infantile. Deux ans plus tard, le 30 janvier 2018, l'acteur est retrouvé pendu.

LOS ANGELES, CA - AUGUST 07: Actor Mark Salling attends the ESPNLA All Star Celebrity Basketball Game Kick Off to the 2015 Nike Basketball 3ON3 Tournament Presented By NBC4 Southern California at L.A. ...
Mark Selling a mis fin à ses jours moins de deux mois avant son jugement.WireImage
LOS ANGELES, CA - JANUARY 30: General view of Big Tujunga Canyon where &quot;Glee&quot; star Mark Salling was found dead of apparent suicide on January 30, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by P ...
Le corps du comédien a été retrouvé sur les berges du Big Tujunga Creek, dans le comté de Los Angeles. GC Images

Les malheurs ne s'arrêtent pas là. L'année suivante, c'est au tour de la relation amoureuse entre deux acteurs, Melissa Benoist et Blake Jenner, de virer à la catastrophe: le 29 novembre 2019, l'actrice publie sur son compte Instagram une vidéo dénonçant les violences conjugales dont elle a été victime avec son ancien conjoint, entre coups, humiliations et manipulations quotidiens.

Enfin, en 2020, deux faits marquants vont se succéder et entériner définitivement la réputation noire du show. En juin, la polémique autour Lea Michele, l'une des plus grandes stars de la série, accusée d'avoir adopté un comportement toxique et raciste à l'égard de plusieurs partenaires à l'écran, va choquer les fans.

Un mois plus, le 14 juillet 2020, le corps de Naya Rivera (Santana Lopez dans Glee), est retrouvé sans vie par des plongeurs dans le lac Piru, en Californie. L'enquête conclura que l'actrice est morte d’une noyade accidentelle et d’épuisement après avoir sauvé son fils, suite à la dérive de leur bateau au milieu du lac.

WATCH WHAT HAPPENS LIVE WITH ANDY COHEN -- Pictured: Naya Rivera -- (Photo by: Charles Sykes/Bravo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images)
Naya Rivera, l'année précédent sa mort.Image: NBCUniversal
PIRU, CA - JULY 13: Ventura County Sheriff&#039;s Search and Rescue dive team located a body Monday morning in Lake Piru as the search continued for 33-year-old &quot;Glee&quot; actress Naya Rivera af ...
Son fils de 4 ans a été retrouvé seul sur un bateau qu'elle avait loué, vêtu d'un gilet de sauvetage.Image: Los Angeles Times

A cela s'ajouteront les décès de plusieurs acteurs secondaires, membres de l'équipe technique ou invités au fil des années, qui ont contribué à la légende tragique de la série. Sans oublier des scandales ou des affaires qui ont touché plusieurs protagonistes: la fuite de photos de nue d’Heather Morris en 2012, la dispute en coulisses entre le showrunner Ryan Murphy et l'actrice Dianna Agron, les pensées suicidaires de Jake Zyrus pendant son passage dans la saison 2, la crise cardiaque de Demi Lovato en 2018…

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Au point que le mot finisse par être lâché sur Reddit et les forums dédiés: la solaire et lumineuse Glee aurait-elle été frappée par une «malédiction»?

La théorie de la «malédiction»

Ccertains membres de la production y adhèrent à demi-mot. En 2020, dans la foulée de la noyade de Naya Rivera, une source anonyme proche de la production confie ainsi au New York Post que derrière sa bienveillance apparente, en coulisses, Glee connaissait de sérieux problèmes.

«Je ne sais pas si je dirais que la série est 'maudite', mais c'est malheureux pour la plupart des acteurs. Ce qui est arrivé à certains d'entre eux… c'est vraiment triste»
Une source anonyme proche de la production, au New York Post, en 2020

«Ce n'était pas un environnement très convivial. L'équipe n'était tout simplement pas amicale», poursuit l'individu. «C'étaient des enfants gâtés et capricieux, qui se permettaient tout ce qu'ils voulaient.»

Avant d'ajouter que les acteurs se comportaient souvent mal en coulisses: «Ils faisaient plein de choses en cachette, à l'insu de tous. Pendant nos pauses déjeuner, ils allaient boire un verre en travaillant, puis revenaient.»

Trois ans plus tard, dans un documentaire controversé en trois épisodes, The Price of Glee, le directeur de la photographie Christopher Baffa évoque à son tour la possibilité d'une «malédiction» pesant sur la production, affirmant que tous ces décès dessinent un «schéma».

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Toutefois, si la théorie de la malédiction fascine comme toute légende urbaine digne de ce nom, les survivants de la distribution l'ont toujours critiquée avec véhémence. Plusieurs d'entre eux se sont exprimés sur le sujet, notamment Chord Overstreet, qui s'est emporté sur les ondes d'un podcast, en 2023: «Je pense que tout ça, c'est des conneries. A ma connaissance, tous ceux qui connaissent cette émission et l'ont vécue n'y sont pour rien.»

Pas plus tard que cette semaine, c'était au tour de Kevin McHale, qui jouait le rôle d'Artie Abrams, de s'emporter dans une publication virulente sur X.

« Je vais m’arrêter là pour aujourd’hui, car la façon dont vous êtes beaucoup trop nombreux à parler de vraies personnes décédées en les qualifiant de “sacrifice” ou de “malédiction” en rapport avec une série télévisée est carrément diabolique et dénuée de toute humanité ou réalité. Allez vous faire foutre»
Artie Abrams, très cach, sur X
Image
capture d'écran: x

Une réaction saluée par de nombreux internautes et qui ne sort pas tout à fait de nulle part. En effet, la veille, les discussions autour de Glee ont repris de plus belle après que Ryan Murphy ait confié à People qu'il envisageait de relancer la série. «Cette émission est intéressante car elle est revenue sur le devant de la scène», a-t-il constaté. «Beaucoup de jeunes la regardent maintenant. Et je me dis: “Peut-être devrions-nous la relancer.”»

Le meilleur moment de faire table rase du sombre passé de Glee? Peut-être, mais ce serait mal connaître l'internet et sa passion pour les séries noires.

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