Le personnage de Cressida Cowper (Jessica Madsen) a irrité les fans.

Cette actrice de la série «Bridgerton» se fait insulter tous les jours

Message aux fans trop investis dans les séries Netflix: «La chronique des Bridgerton» est une œuvre fictionnelle. Fictionnelle. Les personnages ne sont pas réels. Gardez la pêche.

Si vous avez la chance de ne pas être accro à Netflix (et à TikTok), bref, si vous avez une vie sociale normale et épanouie, vous aurez peut-être manqué le phénomène qui a pris d'assaut les réseaux depuis quelques jours. Cela se résume à trois syllabes (difficiles à prononcer): Bridgerton.

L'épique saga fictionnelle située durant l'époque de la Régence a en effet débarqué sur la plateforme au logo rouge dès le 16 mai. Depuis, tout le monde boit Noblesse, pense Noblesse, et fait de la calèche en crinoline, en pouffant de rire derrière un éventail. Les fans de La chronique des Bridgerton sont, comme de coutume, très, très investis dans les personnages, leurs bails, leurs amours et leurs emmerdes.

Les actrices Harriet Cains, Jessica Madsen et Hannah Dodd.

Cressida, la méchante fille

Il y a évidemment UN personnage qui cristallise une bonne partie de cette attention: celui de la pimbêche médisante et pourrie gâtée de la saga, j'ai nommé Cressida Cowper. Pour vous en faire un portrait fidèle, c'est un peu la «mean girl» en version soft de Regina George, qui met du piment dans la soupe fade de la haute société londonienne. Ce personnage incontournable est admirablement campé par l'actrice britannique âgée de 32 ans, Jessica Madsen.

La débutante la plus culottée et la plus arrogante de l'univers diversifié de Shonda Rhimes s'est en effet retrouvée plusieurs fois en compétition avec nos héroïnes préférées pour attirer l'attention d'un gentleman. Cela a eu l'heur d'agacer une bonne partie de fans de série. Dont une partie qui a de toute évidence de la peine à faire la différence entre fiction et vie réelle (pourtant, y a des indices...).

Cressida aime les tenues théâtrâââles.

Dans une saison précédente, la blonde malveillante à la recherche d'un mari (comme toutes ces dames) avait placé quelques espérances en la personne du prince Friedrich de Prusse. Mais la reine avait préféré le présenter à Daphne, celle pour qui tous les fans de la série vouent un véritable culte. Ces querelles de plumes et de salon en avaient irrité plus d'un, qui ont alors bruyamment pris parti sur les réseaux pour la jolie rousse de la maison Bridgerton.

Daphne Bridgerton, la chouchou des fans.

Dans la saison 3, Cressida n'arrange pas son image. Elle entre littéralement dans un combat acharné avec la nouvelle héroïne, Penelope Featherington, pour capter l'attention d'un amant fortuné potentiel, Lord Debling (interprété par Sam Phillips). Pire encore, Cressida se lie d'amitié avec l'ex-meilleure amie de Penelope, ce qui semble absolument intolérable pour la Toile.

Cressida Cowper et Eloise Bridgerton, un duo qui dérange.

En effet, dans une interview accordée au média People, l'actrice Jessica Madsen a révélé recevoir «des commentaires intéressants et des DM intéressants». Sous-entendu, des messages qui disent tout le bien qu'ils pensent de son personnage. Comme elle l'explique, les téléspectateurs ont une «relation d'amour-haine avec Cressida Cowper», et ne sont, selon les termes de l'actrice, «pas ses plus grands fans».

Dans la saison 3, Penelope et Cressida se volent dans les plumes pour Lord Debling.

Son rôle semble même avoir permis à certains d'expier leur colère, puisqu'ils lui ont exprimé:

«Merci de m'avoir laissé te détester autant»

«J'aime tellement te détester»

Mais Madsen, bonne joueuse, garde un esprit positif. A ses détracteurs, elle répond simplement: «De rien!» La classe! Quant à savoir ce qu'elle ressent face à ces commentaires rageux, la trentenaire répond, fidèle à son personnage: «Cela me donne l'impression d'avoir bien fait mon travail».

«Je ne prends vraiment pas ces choses personnellement. Internet est sauvage. Mais j’aime quand les gens que je rencontre (...) ont apprécié le spectacle. Ouais. C'est toujours charmant» Jessica Madsen au média People.

Pour prendre sa défense, il faut avouer que cette haine envers Cressida n'est plus tout à fait méritée. Elle se révèle dans la saison 3 être une amie plus fiable qu'on le pense... et une jeune femme qui cherche tout simplement l'amour, aux prises avec une famille pas facile. Comme l'explique Jessica Madsen, dans la nouvelle saison: «Le masque de Cressida tombe. (...) Nous voyons son côté humain et pourquoi elle est comme elle est.»

«Chaque fille méchante a quelque chose sous sa carapace» Jessica Madsen à People

Bon, ben, alors, Cressida, c'est une mean girl, ou pas, pour finir?