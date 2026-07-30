Prime Video étend son offre avec de nouvelles chaînes. Image: dr

Prime Video fait une annonce qui va plaire aux Suisses

Dès aujourd'hui, les clients suisses peuvent souscrire à huit services tiers directement via la plateforme Prime Video. L'objectif est de devenir la référence du divertissement en Europe.

Plus de «Divertissement»

Bonne nouvelle pour les sériephiles et cinéphiles: Prime Video étend son offre de «chaînes additionnelles» à la Suisse. Dès maintenant, les clients peuvent s'abonner directement depuis l'application Prime Video à plusieurs services de streaming tiers — Apple TV, MGM+, Lionsgate+, MUBI, Hayu, Crunchyroll, Universal+ et CineMix+ — sans quitter l'interface Prime Video, avec ou sans abonnement Prime.

Une nouvelle approche qui consiste à tout centraliser, comme le fait également la chaîne Canal+ à l'aide de son application Mycanal.

La gestion se fait via le compte Amazon existant, sans jongler entre plusieurs apps ou créer de nouveaux comptes. Elisabetta Carruba, directrice Prime Video Channels en Europe, présente ce lancement comme une étape vers l'ambition de faire de Prime Video «la référence du divertissement en Europe».

Une ambition affichée, tout en rappelant son bonheur de pouvoir étendre cette offre qui pourrait nourrir vos insomnies ces prochains mois.

«Nous sommes très heureux de pouvoir désormais proposer les chaînes additionnelles également aux clients en Suisse» Elisabetta Carruba

Ces nouvelles chaînes viennent compléter le catalogue Prime existant qui compte des séries telles que Fallout, The Boys, Reacher, Le Seigneur des Anneaux: Les Anneaux de Pouvoir, etc. (svp)