Pour venir à bout de ce cauchemar, ils auront besoin de tout le monde. Tous ensemble. Une dernière fois. Image: Netflix

«Stranger Things 5» s'annonce épique

La cinquième et ultime saison du hit de Netflix promet un spectacle grandiose, comme vous pourrez le voir dans la bande-annonce qui vient enfin d'être dévoilé.

Netflix a dépensé sans compter pour offrir aux fans de Stranger Things un final à la hauteur de l'engouement populaire pour cette série désormais culte.

En attendant la première salve d’épisodes, prévue pour le 27 novembre, la plateforme de streaming a enfin dévoilé la bande-annonce de cette ultime saison, qui viendra clore une aventure entamée il y a près de dix ans, devenue depuis une véritable pierre angulaire de la pop culture contemporaine.

Vidéo: extern / rest

Trois ans se sont écoulés depuis l’impressionnante quatrième saison, qui nous révélait enfin qui tirait les ficelles du Monde à l’Envers, avec la révélation de la terrifiante entité Vecna. Le dernier épisode nous avait laissés dans un suspense insoutenable: la créature écorchée était parvenue à ouvrir le portail entre les deux mondes, laissant les ténèbres envahir peu à peu Hawkins et nos héros, en deuil, après le sacrifice tragique d'Eddie Munson.

D’après le synopsis officiel, la saison 5 se déroule un an et demi après les événements précédents, à l’automne 1987. La ville a été engloutie par les miasmes et les tentacules de l’«Upside Down». Hawkins est désormais placée sous quarantaine militaire, tandis que le gouvernement tente de reprendre le contrôle face à une armée de Démogorgons, tout en redoublant d’efforts pour capturer Eleven, une fois encore contrainte de se cacher. Les pouvoirs de la jeune femme semblent avoir sensiblement augmenté, au vu des impressionnantes images de la bande-annonce.

Nos héros n'ont plus qu'un seul objectif: retrouver Vecna... et l'anéantir. Mais nul ne sait où il se cache ni ce qu'il prépare. Alors que l'anniversaire de la disparition de Will approche, la panique s'installe et l'ultime bataille se profile, amenant avec elle une obscurité plus redoutable et meurtrière que jamais. Pour venir à bout de ce cauchemar, ils auront besoin de tout le monde. Tous ensemble. Une dernière fois.

Vecna (Jamie Campbell Bower) semble avoir des comptes à régler avec Will (Noah Schnapp). Image: Netflix

Au vu de la bande-annonce, l’enthousiasme est à son comble. Malheureusement, les adeptes du binge-watching vont ronger leur frein: Netflix reste fidèle à sa nouvelle stratégie, qui consiste à diviser les saisons de ses séries les plus populaires en plusieurs segments.

Dès le 27 novembre prochain, il sera possible de découvrir les quatre premiers épisodes. Pour la suite, il faudra patienter jusqu’au lendemain de Noël: à partir du 26 décembre, les spectateurs pourront reprendre le cours de la série avant le final, prévu pour le jour de l’An. Le suspense sera donc enfin levé le 1ᵉʳ janvier 2026 pour ce grand final, d’une durée de deux heures.