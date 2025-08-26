en partie ensoleillé17°
Divertissement
Taylor Swift

Taylor Swift annonce ses fiançailles avec Travis Kelce

Travis Kelce et Taylor Swift vont se marier.
Taylor Swift va se marier et vient de provoquer une onde de choc auprès de ses fans.Image: Instagram

Taylor Swift prend de court ses fans

Taylor Swift, la superstar de la chanson, vient d'annoncer ses fiançailles avec Travis Kelce, un joueur de football américain.
26.08.2025, 19:2827.08.2025, 07:12
Taylor Swift (35 ans) n'est plus un coeur à prendre. Le joueur de football américain des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce (35 ans) a demandé la main de la chanteuse. C'est cette dernière qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux à l'aide d'une liste de photos dans un décor floral et digne d'Alice au pays des merveilles.

Travis Kelce et Taylor Swift se sont mariés.
Ils sont beaux sous ce déluge de fleurs.Image: Instagram

Elle a écrit en légende de la photo, sur son compte Instagram: «Ton prof d'anglais et ton prof de gym se marient». Un émoji avec un bâton de dynamite vient agrémenter tout ça.

Analyse
Pourquoi ce couple de stars nous fait autant de bien

C'est une onde de choc pour les Swifties (le surnom des fans de l'artiste) après seulement deux ans de relation entre les deux tourtereaux. Le couple est surmédiatisé depuis l'annonce de leur idylle en septembre 2023. Ils ont commencé à se fréquenter alors que Swift était en plein cœur de sa tournée Eras, désormais mondialement connue. (svp)

de Ana Simoes
