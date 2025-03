Oui, on sait, c'est triste.

Les fans de Dewey vont être tristes

Pour le retour de cette série culte des années 2000, l'acteur qui jouait Dewey le petit frère de Malcolm sera remplacé.

On le sait depuis le mois de décembre: Malcolm est de retour dans une minisérie de quatre épisodes. Les acteurs Bryan Cranston (Hal, le père), Jane Kaczmarek (Lois, la mère) et Frankie Muniz (Malcolm) ont déjà répondu présents avec une vidéo teaser.

Si les deux frères Reese et Francis n'ont pas encore été confirmés pour le moment, on sait néanmoins qu'Erik Per Sullivan, qui jouait Dewey ne sera pas au casting. Agé aujourd'hui de 33 ans, il s'est fait rare sur le petit écran depuis la fin de la série. C'est le média américain spécialisé Variety qui l'a annoncé: l'acteur Caleb Ellsworth-Clark (Nightmare Alley) reprendra le rôle du petit blond aux oreilles en chou-fleur.

Caleb Ellsworth-Clark est un acteur canadien. dr

Côté histoire, la minisérie devrait raconter l'anniversaire de mariage de Lois et Hal qui, pour l'occasion, décident de réunir leur famille. Malcolm, désormais papa, viendra avec sa copine Tristan jouée par Kiana Madeira et sa fille Leah, un nouveau personnage incarné par Keeley Karsten (The Fabelmans). Autre nouveau personnage: le sixième enfant des parents: la première fille, Kelly. Anthony Timpano (Riverdale) jouera le rôle de Jamie, le plus jeune frère de Malcolm, tandis que Vaughan Murrae jouera le rôle de Kelly, la plus jeune sœur de Malcolm.

Les quatre épisodes seront réalisés par le créateur de la série originale, Linwood Boomer. Pour le moment, aucune date de diffusion n’a encore été annoncée.

Le teaser:

Vidéo: instagram

Malcolm a été diffusé sur La Fox entre 2000 et 2006 et a démarré sur la télé française en 2001. Il y a eu au total sept saisons et 151 épisodes qui racontaient le quotidien de Malcolm, un jeune surdoué au sein d’une famille de classe moyenne américaine joyeusement loufoque.

