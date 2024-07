Vidéo: watson

C'est un massacre

Une chanteuse country américaine quatre fois nominée aux Grammy Awards a massacré l'hymne national avant un match de baseball, le 15 juillet. Le pire, c'est que ce n'est pas la première fois que cela arrive.

Connue dans le monde de la musique country et nominée à cinq reprises aux Grammy Awards, la chanteuse Ingrid Andress (32 ans) a massacré The Star-Spangled Banner, l'hymne national américain, lors de son interprétation en ouverture du championnat américain de baseball (MLB), au Texas.

Aux États-Unis, c'est toujours un grand honneur de chanter l'hymne avant toutes sortes d'occasions, notamment lors d'événements sportifs.

Mais la prestation déplorable pour cette chanteuse qui réside à Nashville depuis 2013 a engendré des milliers de critiques et de moqueries sur les réseaux sociaux, et dans les médias. Le lendemain, à la découverte de la vague de haine et de moquerie, Ingrid Andress s’est confondue en excuses et a révélé être en état d'ivresse lors de sa prestation. Un comble pour cette chanteuse qui a été nommée aux Grammys l'an passé pour sa chanson intitulée Wishful Drinking («boire avec modération»).

Car même pour une personne sobre, cet hymne est reconnu comme étant particulièrement difficile à chanter, y compris pour des professionnels. Il exige en effet un registre vocal étendu, un bon contrôle de la respiration, ainsi qu'un bon phrasé. C'est pour cette raison que cet hymne a fait transpirer de grands noms, dont nous avons compilé les pires interprétations.

Fergie, 2018

En 2018, Fergie, l'ancienne chanteuse du groupe Black-Eyed Peas, avait complètement raté son interprétation de l'hymne américain lors du NBA All-Star Game. Pas aidée par une contrebasse monocorde, la Californienne a complètement décontenancé les spectateurs avec ses fausses notes et ses vibratos qui en font des caisses.

Chance the Rapper, Jimmy Kimmel et certains des joueurs sur le terrain ont même ri ouvertement. Ce fut une telle risée pour les internautes que Fergie est allée jusqu'à désactiver les commentaires de son compte Instagram.

Kat DeLuna, 2008

Kate DeLuna était une nouvelle venue dans la pop et il est fort probable que cette performance lors d'un match de football américain des Dallas Cowboys en 2008 ait mis sa carrière sur une pente déclinante.

Kinsley Murray, 2024

C’est à l’occasion d’une rencontre entre les Indiana Pacers et les Toronto Raptors que la petite Kinsley Murray, 8 ans, s’est illustrée en interprétant l’hymne national canadien puis l'hymne national américain. Une performance devenue virale qui a suscité beaucoup de réactions, positives et négatives, puisque beaucoup l'ont comparée avec… Fergie, en miniature.

Selon son père, elle chante dans la chorale de son école depuis l'âge d'un an, et connaît l'hymne depuis l'âge de 18 mois. Toujours selon lui, les grandes inspirations de Kinsley sont Whitney Houston et Mariah Carey, dont elle s'inspire du style, pour le meilleur ou pour le pire. On vous laisse juger.

Aaron Neville, Aretha Franklin et Dr. Jean, 2006

Le Super Bowl XL était le premier tournoi de football à avoir lieu après l'ouragan Katrina. Cette édition prenait place dans la ville de Détroit, dans l'Etat du Michigan. Les deux héros de la Nouvelle-Orléans - Aaron Neville et le Dr. John – étaient là pour interpréter fièrement l’hymne national, accompagnés par la reine de la soul de Détroit, Aretha Franklin, et de toute une chorale de gospel. Pourtant, ces talents réunis n'ont pas réussi à convaincre.

Michel Bolton, 2003

Lors d'un match de baseball des Red Sox et des Yankees en 2003, le chanteur pop Michael Bolton, connu pour sa coupe mulet, a été choisi pour chanter l'hymne national. S'il a suscité la colère des fans, ce n'est pas parce qu'il chantait mal, mais...

...parce qu'il ne connaissait visiblement pas les paroles et qu'il lisait une antisèche sur sa paume. Les fans ont hué, mais Bolton a continué sans se laisser décourager. De plus, chaque ligne qu'il chantait était suivie d'un écho bizarre, ce qui ne garantissait pas une performance réussie.

Roseanne Barr, 1990

L'interprétation de l'hymne national par Roseanne Barr lors d'un match de baseball des Padres de San Diego en 1990 pourrait bien être LA pire version de toutes. Pour sa défense, Roseanne Barr n'est pas chanteuse mais comédienne, et tout ceci devait être une vaste blague qui n'a pas été bien accueillie par le public.