Pixel 9 Pro XL et Pixel 9: les nouveaux smartphones de Google valent-ils un achat?

Les nouveaux smartphones de Google boostés à l'IA valent-ils leur prix?

Google a récemment présenté sa nouvelle génération de smartphones. Processeur, écran, appareil photo, fonctionnalités, résistance: on vous dit tout de nos premières impressions du Pixel 9 et du Pixel 9 Pro XL.

Marcel Horzenek / t-online

Google a présenté la neuvième génération de Pixel avec quatre nouveaux smartphones. Lors de l'événement «Made by Google» du 13 août, les utilisateurs ont pu avoir un aperçu des modèles avec leurs spécifications et quelques démonstrations en direct des nouvelles fonctionnalités.

Alors que le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro Fold pliable ne seront disponibles qu'à partir de septembre, le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro XL sont d'ores et déjà disponibles.

Pour ce test, Google a mis gratuitement à notre disposition les appareils mais n'exerce aucune influence sur le contenu du rapport rédactionnel.

Design semblable à celui de l'iPhone

Lorsque nous prenons pour la première fois en main la nouvelle génération de Pixel, nous ne pouvons nous empêcher de penser à l'iPhone - la ressemblance est évidente. Cela est dû en premier lieu au fait que le cadre des smartphones de Google est plus anguleux et moins arrondi que celui des modèles Pixel 8. Les boutons de commande sont également placés un peu plus haut.

Grâce à ces modifications, le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro XL tiennent mieux en main que les modèles précédents, les touches sont également un peu plus faciles et plus intuitives à atteindre. De plus, le risque que le téléphone glisse de la main lors de l'utilisation sans étui de protection semble nettement plus faible.

La principale différence visuelle réside dans la barre de l'appareil photo, qui n'est plus reliée au cadre extérieur, comme c'était le cas sur les modèles précédents. Au lieu de cela, elle ressemble plutôt à un bloc rapporté. Ainsi, la barre en elle-même reste la caractéristique la plus typique des Pixels. Mais le nouveau design demande au moins un temps d'adaptation.

Pixel 9 Pro XL (à gauche) et Pixel 9 (au milieu): la nouvelle barre de caméra n'est plus connectée au cadre extérieur (à droite : Pixel 8 Pro).

Jusqu'à 100 heures d'autonomie

Les nouveaux smartphones Pixel sont commercialisés en deux tailles: le Pixel 9 avec un écran de 6,3 pouces et le plus grand Pixel 9 Pro XL avec une diagonale d'écran de 6,8 pouces.

Les deux modèles misent sur le processeur Google Tensor G4 maison qui, d'après les mesures, ne fait pas trop de progrès par rapport à son prédécesseur G3, mais qui, selon Google, a surtout été optimisé pour les applications d'intelligence artificielle et les tâches quotidiennes.

La mémoire vive a également été améliorée par rapport aux modèles précédents. Le Pixel 9 dispose d'un total de 12 gigaoctets, tandis que le Pixel 9 Pro XL a même été doté de 16 gigaoctets.

Google indique que la capacité de la batterie (4.700 ou 5.060 mAh) offre au moins 24 heures d'autonomie, et qu'elle peut même atteindre 100 heures en mode d'économie extrême. Même si nous n'avons utilisé les smartphones que quelques jours, notre impression confirme ces valeurs.

Deux fois plus robuste

Les deux appareils disposent d'une certification IP68, qui définit qu'ils sont...

«...étanches à la poussière et protégés contre l'immersion à une profondeur maximale de 1,5 mètre pendant 30 minutes au maximum»

Une autre caractéristique commune est le verre Corning Gorilla Glass Victus 2, qui est utilisé à la fois sur le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro XL. Google souligne que les nouveaux modèles devraient être deux fois plus robustes que leurs prédécesseurs.

Nouveau portefeuille Google: Le Pixel 9 sera bientôt rejoint par les Pixel Buds Pro 2 et la Pixel Watch 3.

La nouveauté est le capteur d'empreintes digitales à ultrasons sous l'écran qui, selon le fabricant, devrait fonctionner 50% plus rapidement que son prédécesseur.

Après une comparaison directe avec le Pixel 8 Pro, nous pensons que cette valeur est un peu élevée, même si les nouveaux modèles se laissent globalement décoder plus rapidement.

Les caméras font la différence

Les différences se situent au niveau de l'écran: alors que le Pixel 9 possède un taux de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz avec une luminosité de pointe de 2.700 Nits, le modèle Pro-XL offre un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité de pointe de 3.000 Nits. À titre de comparaison, le Pixel 8 Pro atteint un maximum de 2.400 Nits. En plein soleil, cette différence était également visible lors de notre test.

La tour de télévision de Berlin à 925 mètres: l'image de gauche provient du Pixel 9 et du zoom 8x maximum, les images du milieu et de droite proviennent du Pixel 9 Pro XL avec respectivement un zoom 8x et 30x.

Les plus grandes différences entre les deux modèles apparaissent au niveau de l'équipement photo. Alors que le Pixel 9 mise sur un double système avec un objectif grand angle de 50 mégapixels et un objectif ultra-grand angle de 48 mégapixels, le modèle Pro-XL dispose d'un objectif supplémentaire de 48 mégapixels et d'un téléobjectif.

Celui-ci permet un zoom optique cinq fois agrandi, et un zoom numérique jusqu'à 30 fois plus précis. Les images prises à courte distance offrent la même qualité exceptionnelle sur les deux appareils.

La caméra selfie du modèle Pro-XL a une résolution de 42 mégapixels, celle du Pixel 9 est de 10,5 mégapixels. Ce qui, sur le papier, semble être une nette différence, se remarque dans la pratique en regardant de plus près - mais sinon, c'est à peine perceptible.

Les nouvelles fonctions Pro font briller l'IA

Les deux smartphones utilisent l'intelligence artificielle (IA) pour différents traitements de photos et de vidéos.

Nous avons particulièrement apprécié les nouvelles fonctions permettant de s'insérer soi-même ultérieurement dans des photos de groupe ou de modifier certaines zones comme l'arrière-plan à l'aide de la fonction «Redéfinir». Un simple bureau peut ainsi se transformer en une prairie fleurie ou en un paysage sous-marin avec de dangereux requins. Et tout ceci en quelques secondes.

Ajoutez-moi: deux photos du Photographe 1 et du Photographe 2 sont fusionnées en une seule photo dans laquelle toutes les personnes peuvent être vues à la fin.

La fonction panorama a été entièrement revue et donne de bien meilleurs résultats dans des conditions de faible luminosité. Dans les vidéos, il est possible de supprimer les bruits gênants ou d'augmenter le volume de la voix.

Les particularités du modèle Pro XL sont en outre la possibilité d'enregistrer des vidéos 8K et de les optimiser après coup, tout comme les vidéos de vision nocturne.

Gemini aide les utilisateurs au quotidien

Google a également intégré différentes fonctions basées sur l'IA dans les nouveaux smartphones Pixel pour les fonctions quotidiennes.

Son IA appelée Gemini peut aider à la création de textes ou de listes. L'application météo remaniée fournit des prévisions personnalisées, les affichages de la plupart des valeurs peuvent être réorganisés à volonté. En cas d'urgence, une connexion satellite est désormais disponible et permet d'envoyer des messages SOS.

En ce qui concerne l'espace de stockage, le Pixel 9 est disponible en deux variantes de 128 ou 256 gigaoctets, tandis que le modèle Pro-XL existe en variantes supplémentaires de 512 gigaoctets ou même 1 téraoctet. Comme pour les appareils de la série Pixel 8, Google promet de fournir des mises à jour logicielles à la nouvelle génération pendant sept ans.

En termes de prix, les smartphones Pixel 9 sont un peu plus chers au lancement que les modèles précédents comparables. Ainsi, le Pixel 9 est disponible à partir de 899 euros, le Pixel 9 Pro XL coûte au moins 1 199 euros en fonction de la taille de la mémoire interne.

Grâce à différentes actions et offres ainsi qu'à l'échange de son ancien smartphone, il est possible de réduire le prix du nouvel appareil de plusieurs centaines d'euros.

Ce qu'on retient

Un processeur plus rapide, un écran plus lumineux et un meilleur appareil photo. A cela s'ajoutent des matériaux plus robustes, des capteurs plus rapides et une plus grande autonomie. Avec la génération Pixel 9, Google montre des progrès ponctuels qui plairont à de nombreux utilisateurs.

Les anciennes et nouvelles fonctions d'IA offrent à la fois du plaisir et des outils utiles pour le traitement des images et des vidéos - mais elles apportent également un soutien au quotidien avec des extras judicieux.

Le Pixel 9 (rangée du haut) est disponible en noir, blanc, vert clair et rose, le Pixel 9 Pro XL (rangée du bas) est disponible en noir, blanc, gris et rose.

Pour ceux que le prix des appareils ne rebute pas, le Google Pixel 9 - quel que soit le modèle - est un smartphone haut de gamme, parfaitement équipé et qui sera doté de nombreuses fonctions utiles et mis à jour au cours des prochaines années.

La différence de prix de 300 euros entre le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro XL est tout à fait justifiée en raison de l'écran plus grand et du téléobjectif supplémentaire.

Ceux qui possèdent déjà un téléphone Pixel de la septième ou huitième génération doivent savoir eux-mêmes si un nouvel achat en vaut la peine. Après tout, ces appareils seront également supportés pendant une longue période et bénéficieront ultérieurement de nombreuses nouvelles fonctions d'IA - même si elles ne seront pas toutes disponibles en raison de leurs performances moindres.

Mais pour ceux qui sont de toute façon à la recherche d'un nouveau smartphone haut de gamme, nous recommandons clairement l'achat des appareils Pixel 9.