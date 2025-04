Tiger Woods a la bénédiction de Donald Trump

«J'ai joué au golf avec lui plusieurs fois au cours du mois dernier, et c'est un gars fantastique et un athlète fantastique, et il m'en a parlé, et j'ai dit: "Tiger, c'est bien"», a-t-il raconté.

Le mariage de Jeff Bezos va secouer cette ville italienne cet été

De plus amples détails ont été dévoilés sur le mariage de l'année, qui verra le deuxième homme le riche du monde s'unir à la journaliste la plus affriolante de la galaxie, dans une célèbre ville européenne, à la fin du mois de juin.

Avec deux ans de fiançailles et des milliards de dollars au compteur, c'est peu dire que Lauren Sanchez, 55 ans, et Jeff Bezos, 61 ans, ont tout ce qu'il faut pour planifier la célébration ultime. Après de premiers murmures à la mi-mars, faisant état d'«invitations imminentes» et de «noces à l'étranger», de nouvelles révélations ont fuité dans la presse people cette semaine. Et elles nous mettent d'ores et déjà l'eau à la bouche.