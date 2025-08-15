Nouveaux billets suisses: les modèles que la BNS aurait recalé

La BNS a dévoilé ses concepts pour une nouvelle série de billets et ça a inspiré internet. Voici des billets que vous n'aurez (malheureusement?) jamais dans le porte-monnaie.

Mercredi, la Banque nationale suisse (BNS) a présenté douze concepts différents, et la population peut maintenant voter pour sélectionner ceux qui passeront à la deuxième étape du concours.

Le thème imposé est «La Suisse et ses hauteurs», mais un type sur Reddit, «retoderfux», a trouvé ce sujet trop limité et a proposé un concept plus original: le «Koncept Bünzli».

Une dose de suissitude? Image: reddit/retoderfux

«C’est affreux, mais j’adore!», les commentaires ont fleuri sous le post et ça nous a inspiré. Voici la série watson des billets de la BNS.

Concept «Fiasco»

Image: watson

Concept «Fiasco»: «Transformons le fiasco en triomphe en offrant à la Suisse non pas 36, mais des milliers de chasseurs-bombardiers. Chaque citoyen pourra ainsi participer à l’achat collectif et emporter un petit morceau de défense aérienne dans son porte-monnaie.»

Concept «Paix douanière»

Image: watson

Concept «Paix douanière»: «La Suisse est désormais dépendante des bons souhaits de Donald Trump, à cause de ses droits de douane. Cette série rend hommage au ‘plus grand pays de tous les temps’ et à son président (bref, on mise tout sur son melon pour l'apaiser).»

Concept «Europe unie»

Image: watson

Concept «Europe unie»: «Les droits de douane des Etats-Unis nous rappellent qu’il est temps de se recentrer sur l’Europe. Cette série de billets est dédiée aux grandes figures politiques (non, il n'y a pas de Suisse, pourquoi?) et aux monuments européens.»

Concept «Cuisine»

Pas de recto, on avait la flemme. Image: watson

Concept «Cuisine»: «Nos glaciers fondent et le tourisme hivernal disparaît peu à peu. La solution? Le tourisme culinaire! Cette série met en lumière la richesse de la culture gastronomique suisse et donne envie aux locaux et aux visiteurs de découvrir plus encore.»

Concept «Triomphe»

Image: watson

Concept «Triomphe»: «Nos skieurs et skieuses nous offrent une époque de triomphe. C’est pourquoi nous voulons les immortaliser à travers une série de billets. Et ça nous rappellera l'époque où ce sport et la neige existait).»

