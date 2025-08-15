bien ensoleillé25°
Nouveaux billets suisses: les modèles que la BNS aurait recalé

La BNS a dévoilé ses concepts pour une nouvelle série de billets et ça a inspiré internet. Voici des billets que vous n'aurez (malheureusement?) jamais dans le porte-monnaie.
15.08.2025, 10:3115.08.2025, 10:38
Team watson
Team watson
Mercredi, la Banque nationale suisse (BNS) a présenté douze concepts différents, et la population peut maintenant voter pour sélectionner ceux qui passeront à la deuxième étape du concours.

Les futurs billets suisses dévoilés: quels sont vos préférés?

Le thème imposé est «La Suisse et ses hauteurs», mais un type sur Reddit, «retoderfux», a trouvé ce sujet trop limité et a proposé un concept plus original: le «Koncept Bünzli».

Une dose de suissitude?

Das neue Konzept Bünzli für die Schweizer Banknoten.
Image: reddit/retoderfux

«C’est affreux, mais j’adore!», les commentaires ont fleuri sous le post et ça nous a inspiré. Voici la série watson des billets de la BNS.

Accrochez-vous 👇
Concept «Fiasco»Concept «Paix douanière»Concept «Europe unie»Concept «Cuisine»Concept «Triomphe»

Concept «Fiasco»

Wir haben da ein paar Ideen für neue Banknoten für die Schweiz.
Image: watson

Concept «Fiasco»: «Transformons le fiasco en triomphe en offrant à la Suisse non pas 36, mais des milliers de chasseurs-bombardiers. Chaque citoyen pourra ainsi participer à l’achat collectif et emporter un petit morceau de défense aérienne dans son porte-monnaie.»

Concept «Paix douanière»

Wir haben da ein paar Ideen für neue Banknoten für die Schweiz.
Image: watson

Concept «Paix douanière»: «La Suisse est désormais dépendante des bons souhaits de Donald Trump, à cause de ses droits de douane. Cette série rend hommage au ‘plus grand pays de tous les temps’ et à son président (bref, on mise tout sur son melon pour l'apaiser).»

Concept «Europe unie»

Wir haben da ein paar Ideen für neue Banknoten für die Schweiz.
Image: watson

Concept «Europe unie»: «Les droits de douane des Etats-Unis nous rappellent qu’il est temps de se recentrer sur l’Europe. Cette série de billets est dédiée aux grandes figures politiques (non, il n'y a pas de Suisse, pourquoi?) et aux monuments européens.»

Concept «Cuisine»

Wir haben da ein paar Ideen für neue Banknoten für die Schweiz.
Pas de recto, on avait la flemme.Image: watson

Concept «Cuisine»: «Nos glaciers fondent et le tourisme hivernal disparaît peu à peu. La solution? Le tourisme culinaire! Cette série met en lumière la richesse de la culture gastronomique suisse et donne envie aux locaux et aux visiteurs de découvrir plus encore.»

Concept «Triomphe»

Wir haben da ein paar Ideen für neue Banknoten für die Schweiz.
Image: watson

Concept «Triomphe»: «Nos skieurs et skieuses nous offrent une époque de triomphe. C’est pourquoi nous voulons les immortaliser à travers une série de billets. Et ça nous rappellera l'époque où ce sport et la neige existait).»

Votre avis sur ces billets 👇
Au total, 31 personnes ont participé à ce sondage.

Et si vous avez une autre idée, partagez-la dans les commentaires!

