Sondage

Les chaussures à la maison, OK ou pas OK? Vous avez tranché

Dans l'ensemble, vous êtes des gens propres, mais il faut éviter de venir faire la fête chez vous au risque de se retrouver en chaussettes.

La semaine dernière, on vous a demandé si vous étiez plutôt du genre à garder vos chaussures aux pieds une fois chez vous ou si au contraire, vous étiez comme les Japonais. Vous avez été nombreux à participer à notre sondage, car vous savez reconnaître les sujets importants sur notre site.

Détaillons ensemble les résultats de vos votes.

Les chaussures à l'intérieur, ok ou pas ok?

Vous êtes catégoriques: c'est un grand non. Mais il y a quand même 19% de personnes vraiment honnêtes qui avouent être un peu crados.

De plus, chez vous, vous aimez être en pantoufles (51%) mais aussi pieds nus (parce que vous êtes des hippies) (44%). 5% d'irréductibles assument porter des chaussures dans leur maison (déso, mais c'est pas feng-shui de faire ça).

Les gens pieds nus, on vous voit...

Vous aimez la fête, mais chez les autres

Si vous enlevez vos chaussures chez vous, il n'y a aucune raison que les autres n'en fassent pas de même. Allez hop! Les invités, tous en chaussettes! Vous êtes 41% à dire avec un peu de gêne: «Excuse-moi, tu peux enlever tes chaussures avant d'entrer?» mais vous êtes tout de même 30% à trouver ça mal élevé.

Par contre, quand vous faites un teuf, vous êtes autant à casser l'ambiance en faisant enlever les chaussures qu'à laisser leur dignité à vos invités.

Vous, les gens bizarres qui gardez vos chaussures...

... Vous devez bien les enlever à un moment ou à un autre. Vous n'allez quand même pas dormir avec! Eh bien si. Vous êtes 33% à affirmer ne jamais les retirer pour ainsi laisser vos pieds faisander. C'est absolument immonde. Oui, je vous juge très fort, mais je vous respecte aussi pour votre franchise (et votre second degré, je l'espère).

Au bureau, c'est le contraire

Vous êtes une majorité à considérer que ce n'est pas OK d'enlever ses chaussures sur son lieu de travail (62%).

Et contre toute attente, vous êtes quand même 11% à dire que c'est OK si on porte des Ugg, souliers extrêmement clivants qui ont déjà fait débat au sein de la rédaction de watson.

Une corrélation avec la douche le matin

Dans ce sondage, on vous a également demandé, vous les gens qui gardez vos chaussures à la maison, si vous vous douchiez le matin ou le soir et c'est 50-50, preuve que le débat de se laver le matin ou le soir est encore plus clivant que celui des chaussures à l'intérieur.

Rendez-vous bientôt pour un nouveau sondage de la plus haute importance! N'hésitez pas à nous soumettre des suggestions dans les commentaires.

