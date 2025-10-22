Vidéo: extern / rest

Cette Lausannoise transforme la Suisse en explosion de couleurs

Catherine Pearson s’impose comme l’une des illustratrices les plus en vue de la scène romande. Nous l'avons rencontrée.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Une personnalité romande nous emmène dans son Spot Chaque vidéo «Spot» vous plonge dans l'univers de personnalités romandes qui vous ouvrent les portes de leur monde, chacune évoluant dans des domaines aussi variés que la musique, la cuisine, le sport ou encore la mode.

À 33 ans, Catherine Pearson est l'illustratrice derrière les affiches les plus colorées de Romandie. Basée à Lausanne, elle transforme chaque projet en explosion de formes et de teintes, avec un style hyper-maximaliste reconnaissable entre mille.

Image: catherine-pearson.com

Image: https://catherine-pearson.com/

Bienvenue dans le monde foisonnant de cette artiste à l’imaginaire débordant. Son style? Un véritable feu d’artifice visuel où chaque détail compte. Diplômée d’un Bachelor en illustration, Catherine jongle entre Photoshop et sa tablette pour donner vie à des compositions dynamiques où se croisent abstraction, émotion et mouvement.

Ses créations se retrouvent sur des affiches, des magazines ou encore des packagings. En 2024, elle a même signé un timbre pour La Poste Suisse, célébrant les 100 ans de la Fédération Internationale des Echecs.

Image: catherine-pearson.com

On retrouve les créations de Catherine Pearson un peu partout dans la région: du Venoge Festival à Lausanne-sur-Mer, en passant par Bô Noël ou encore Lausanne Lumières. Une artiste qui se fait connaître également au-delà des frontières, puisqu'elle a récemment signé une affiche pour un festival renommé à San Francisco, aux États-Unis, et a notamment travaillé pour des clients prestigieux, tels que Adobe, Red Bull, Le Washington Post ou encore Mastercard.

Ce qui inspire Catherine avant tout? Le mouvement, la curiosité et la volonté de transporter le public dans un univers à part.

Image: catherine-pearson.com

«Pour moi, l’illustration, c’est une manière de faire voyager les gens» Catherine Pearson

Entre ses collaborations internationales et son ancrage local, Catherine Pearson incarne cette nouvelle génération d’artistes suisses capables de mêler tradition et modernité, artisanat et outils numériques. Un talent à suivre, assurément.