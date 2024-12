Vous savez très bien qui est la chanteuse la plus écoutée en 2024

Vous l'attendiez de pied ferme, le voici: votre «wrap» spotify est prêt. La plateforme dévoile dans le même temps les artistes les plus streamés sur terre et en France.

C'est devenu une habitude au mois de décembre: les utilisateurs de Spotify attendent de pied ferme leur «wrap», leur résumé de leurs écoutes de l'année, pour découvrir quel artiste ils ont le plus écouté ou encore combien d'heures ils ont passé sur la plateforme. Les écoutes de décembre n'influenceront toutefois pas votre rétrospective, confirme Spotify auprès de Numerama.

La bonne occasion de voir débarquer sur Insta des partages dans tous les sens des fans de Billie Eilish, Dua Lipa, Orelsan, Angèle ou — pour d'autres plus old school — Chopin et AC/DC.

Dans le monde

La plateforme a fait les choses en grands cette année. Son wrap profite ainsi carrément d'une campagne de pub et de promotion, à l'image d'une émission twitch spéciale avec Squeezie, qui fera deviner le contenu de son wrap à ses fans, explique notamment Le Monde.

Sans surprise, dans le monde entier, c'est Taylor Swift qui se place en tête du classement des artistes les plus écoutés dans le monde. C'est aussi l'artiste féminine la plus écoutée en France.

Voici le Top 10:

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny Drake Billie Eilish Travis Scott Peso Pluma Kanye West Ariana Grande Feid

Quant aux dix chansons les plus écoutées de l'année, il s'agit pour la plupart de bangers issus des shorts de TikTok, preuve que la plate-forme chinoise est désormais un incontournable pour la promotion des nouveaux talents, mais aussi que Spotify est majoritairement utilisé par les jeunes.

Sphère francophone

Cette année, en France, le rap s'est taillé la part du lion. C'est le rappeur Jul qui a le plus séduit les auditeurs, suivi de Werenoi, Ninho, PLK et Tiakola, explique Le Monde. Les dix artistes les plus écoutés de France sont tous des rappeurs francophones, tout comme les dix albums les plus écoutés de l'année. Prenez ça dans les dents, Kendrick Lamar et Eminem!

Pourquoi la France? Parce que ce classement n'existe pas pour la Suisse, premièrement, et aussi parce qu'on parle français en Romandie (🤷🏻‍♂️) et qu'on préfère éviter de vous mettre face à des chansons en suisse-allemand. (De rien.)

Les podcasts à l'honneur

En 2024, Spotify présente aussi un autre wrap, celui des podcasts les plus écoutés. En tête trône The Joe Rogan Experience. Sa place ne surprend pas en haut du classement, d'autant plus que cette année, il a joué un rôle lors de l'élection américaine, Donald Trump, JD Vance et Elon Musk ayant participé à plusieurs épisodes.

En France, c'est le podcast Canapé six places de l'influence Léna Situations qui prend la tête du classement.

Votre wrap perso

Mais le «wrap», c'est surtout le vôtre! Votre résumé de l'année permet de vous connaître de manière plus approfondie. Cette année, Spotify analyse d'ailleurs également vos moods et vos goûts tout au long de l'année et si ceux-ci ont changé. Les utilisateurs pourront aussi créer une playlist spéciale dédiée à leurs goûts grâce à l'IA.

Autre nouveauté: Spotify propose aussi le «moment shame», explique Numerama. C'est quoi, ce moment qui vous fout la honte? Vous avez écouté la même chanson quinze fois d'affilée ou soixante fois la même journée? Ou alors, vous avez un jour écouté une chanson de Patrick Sébastien entre deux bangers de Nekfeu et de Slimka? Spotify le sait.

Précisons que l'auteur de ces lignes préfère utiliser YouTube Music. Et non, je me m'excuserai pas. Des bisous.