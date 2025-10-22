pluie modérée12°
Divertissement
Storypics

Ces costumes moches vont vous aider à passer un Halloween fun

Lustige und kreative Ideen für Halloween-Kostüme 2025.
Voici les meilleures inspirations pour Halloween. Image: reddit/watson

Ces 15 costumes prouvent qu'Halloween est meilleur quand c'est moche

Halloween approche à grands pas. Voici quelques idées amusantes pour de superbes costumes. Merci Internet!
22.10.2025, 05:3122.10.2025, 05:31

Oui, oui, on peut trouver Halloween génial ou complètement ridicule. Mais les amis et les ennemis du déguisement sont tous d'accord sur un point: les costumes créatifs et amusants sont toujours mieux que les costumes ennuyeux.

La parade d'Halloween la plus ridiculement chou est de retour

Il existe déjà quelques idées de costumes intéressantes qui circulent sur Internet et qui raviront certainement même les personnes qui ne sont pas fans de fantômes.

Pas besoin d'être deux pour s'amuser.

Lustige Halloweenkostüme 2025
Image: reddit

Le costume le plus effrayant de tous les temps: le fantôme.

Lustige Halloweenkostüme 2025
Image: instagram

Le costume de couple parfait pour les personnes toujours affamées:

Lustige Halloweenkostüme 2025
Image: instagram

Souvenirs, souvenirs...

Lustige Halloweenkostüme 2025
Image: instagram

C'est pratique si vous n'aimez pas parler aux gens à la fête.

Lustige Halloweenkostüme 2025
Image: instagram

Pour les fans de jeux de mots:

Lustige Halloweenkostüm Idee für 2025
Image: x

Le «Cereal Killer».

Vous pourriez essayer de devenir un mème très populaire.

Die lustigsten Halloweenkostüm-Ideen für 2025
Image: reddit
«Il a été brûlé ici»: Ce Romand a créé un parc d'attractions morbide

Ou ici: Pour les paresseux.

Lustige Halloweenkostüme 2025
Image: instagram

La génération Y sans enfants. Pas de costume géant, (soi-disant) pas de problèmes majeurs. ;-)

Pour tous les amis (et ennemis) des réunions Zoom.

Die lustigsten Halloweenkostüm Ideen für 2025
Image: reddit

Voici la vidéo de la scène légendaire de l'époque.

Vidéo: YouTube/Guardian News

Comme si LinkedIn n’était pas assez effrayant…

Die lustigsten Halloween Kostüm Ideen 2025§
Image: reddit

Madame trombone pour la soirée Halloween du bureau...

Image

Billy Bass!

Die besten Halloween Kostüm Ideen 2025
Image: reddit

Si vous n'aimez pas danser, vous pouvez facilement (?) jouer à la pierre.

Lustige Halloween Kostüm Ideen 2025
Image: reddit

À moitié dérangeant et à moitié drôle: Sexy Dobby.

Halloween Kostüm Ideen 2025
Image: via buzzfeed

Comme la tête décapitée de Marie-Antoinette...

Die lustigsten Halloweenkostüme für 2025
Image: reddit

La jeune génération connaît-elle encore ce film emblématique?

Lustige Halloweenkostüme (Ideen) für 2025
Image: via buzzfeed

Mrs. Doubtfire? Quelqu'un se souvient?

Toujours une bonne idée: la photo de stock gênante.

Halloween Kostüme
Image: reddit
«Je serai particulièrement moche»: Heidi Klum prépare déjà Halloween

Pour tous ceux qui aiment la propreté: Monsieur Propre!!!!

Die lustigsten Halloween Kostüm Ideen für 2025
Image: reddit

Vibe rock dans 3...2...1...

Halloween Kostüme Ideen 2025:
Image: reddit

Oui, c'est Nickelback. Si vous ne l'aimez pas, désolé.

Bonus:

Et si vous n'avez vraiment pas envie de vous déguiser et d'aller à une soirée costumée:

Surprise
Vous aimez Halloween?
