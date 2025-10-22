Voici les meilleures inspirations pour Halloween. Image: reddit/watson

Ces 15 costumes prouvent qu'Halloween est meilleur quand c'est moche

Halloween approche à grands pas. Voici quelques idées amusantes pour de superbes costumes. Merci Internet!

Oui, oui, on peut trouver Halloween génial ou complètement ridicule. Mais les amis et les ennemis du déguisement sont tous d'accord sur un point: les costumes créatifs et amusants sont toujours mieux que les costumes ennuyeux.

Il existe déjà quelques idées de costumes intéressantes qui circulent sur Internet et qui raviront certainement même les personnes qui ne sont pas fans de fantômes.

Pas besoin d'être deux pour s'amuser.

Le costume le plus effrayant de tous les temps: le fantôme.

Le costume de couple parfait pour les personnes toujours affamées:

Souvenirs, souvenirs...

C'est pratique si vous n'aimez pas parler aux gens à la fête.

Pour les fans de jeux de mots:

Le «Cereal Killer».

Vous pourriez essayer de devenir un mème très populaire.

Ou ici: Pour les paresseux.

La génération Y sans enfants. Pas de costume géant, (soi-disant) pas de problèmes majeurs. ;-)

Pour tous les amis (et ennemis) des réunions Zoom.

Voici la vidéo de la scène légendaire de l'époque.

Comme si LinkedIn n’était pas assez effrayant…

Madame trombone pour la soirée Halloween du bureau...

Billy Bass!

Si vous n'aimez pas danser, vous pouvez facilement (?) jouer à la pierre.

À moitié dérangeant et à moitié drôle: Sexy Dobby.

Comme la tête décapitée de Marie-Antoinette...

La jeune génération connaît-elle encore ce film emblématique?

Mrs. Doubtfire? Quelqu'un se souvient?

Toujours une bonne idée: la photo de stock gênante.

Pour tous ceux qui aiment la propreté: Monsieur Propre!!!!

Vibe rock dans 3...2...1...

Oui, c'est Nickelback. Si vous ne l'aimez pas, désolé.

Bonus:

Et si vous n'avez vraiment pas envie de vous déguiser et d'aller à une soirée costumée: