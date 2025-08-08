«Je serai particulièrement moche»: Heidi Klum prépare déjà Halloween

beau temps31°
«Je serai moche»: Heidi Klum prépare déjà Halloween

Heidi prépare déjà quelque chose de dingue pour Halloween. Getty Images Europe

Chaque année, les looks d'Heidi Klum font sensation à Halloween. Le mystère autour de sa tenue est encore complet, mais la star a déjà lâché quelques indices.
08.08.2025, 16:5408.08.2025, 16:54
Anna-Lena Janzen / t-online
Un article de
t-online

Heidi Klum se prépare déjà pour un grand événement: Halloween le 31 octobre. Depuis 2000, la présentatrice célèbre sa légendaire fête d'Halloween avec de nombreuses célébrités. Chaque année, le mystère autour de son costume déclenche un immense engouement.

Et il semblerait que ce soit à nouveau le cas cette année. Dans l'émission américaine The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Heidi Klum a confié à l'animateur qu'elle travaillait «d'arrache-pied» depuis des mois pour préparer la fête. Concernant son costume, elle a déclaré:

«Oh, je serai particulièrement moche. Et super effrayante»

Heidi Klum n'a pas voulu en dire plus pour ne pas gâcher la surprise. «Il nous reste exactement 86 jours», a-t-elle ajouté en souriant. «Qui compte les jours? Pas moi», a-t-elle conclu.

Ce détail gênant bloque le mari de Heidi Klum au lit

La préparation de ses costumes prend plusieurs mois. Plusieurs costumiers travaillent jour et nuit sur la tenue pour concrétiser au mieux la vision de l'animatrice. Le secret de son look final n'est révélé que la nuit d'Halloween. Au fil des années, elle s'est déjà transformée en divers personnages, notamment en Cléopâtre, en papillon coloré ou en corbeau.

De Shrek à E.T.

Depuis 2018, Heidi Klum et son mari Tom Kaulitz se déguisent ensemble. Pour les fêtes précédentes, ils sont déjà apparus en Fiona et Shrek, en extraterrestre et astronaute ensanglanté, ou encore en pêcheur et ver surdimensionné.

Le costume d'Halloween de Heidi Klum est (encore) complètement barré

L'année dernière, le couple s'est déguisé en deux versions différentes de l'extraterrestre E.T. Seuls leurs yeux étaient visibles dans le cou du masque, ce qui créait un effet effrayant. Selon Heidi Klum, c'était un costume extrêmement inconfortable. «C'était si lourd de garder cette tête sur ma tête», a-t-elle raconté à Jimmy Fallon. «Je pensais que mon cou allait se briser.»

Avant la grande fête d'Halloween, Heidi Klum se rendra en Allemagne pour une autre célébration. Le 18 septembre 2025, elle fêtera le «HeidiFest» au Hofbräuhaus à Munich. Il s'agit d'une fête de l'Oktoberfest qui sera retransmise à la télévision.

2024: E.T., téléphone, Heidi

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 31: Tom Kaulitz (L) and Heidi Klum attend Heidi Klum&#039;s 23rd Annual Halloween Party at Hard Rock Hotel New York on October 31, 2024 in New York City. (Photo by TheStew ...
WireImage

2023: un paon badass

NEW YORK, NY - OCTOBER 31: Heidi Klum is seen arriving at Heidi Klum&#039;s 22nd Annual Halloween Party on October 31, 2023 in New York City. (Photo by Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images)
GC Images

2022: presque nue comme un ver

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 31: Heidi Klum attends Heidi Klum&#039;s 2022 Hallowe&#039;en Party at Sake No Hana at Moxy LES on October 31, 2022 in New York City. (Photo by Taylor Hill/Getty Images)
Getty Images North America

2020: Heidi se fondait dans le décor

Image

2019: Heidi en alien-zombie

Image

En 2018: Princess Fiona

Image

Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
- Ce qui vous attend au cinéma en août
Video: watson
