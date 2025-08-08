Heidi prépare déjà quelque chose de dingue pour Halloween. Getty Images Europe

«Je serai particulièrement moche»: Heidi Klum prépare déjà Halloween

Chaque année, les looks d'Heidi Klum font sensation à Halloween. Le mystère autour de sa tenue est encore complet, mais la star a déjà lâché quelques indices.

Anna-Lena Janzen / t-online

Heidi Klum se prépare déjà pour un grand événement: Halloween le 31 octobre. Depuis 2000, la présentatrice célèbre sa légendaire fête d'Halloween avec de nombreuses célébrités. Chaque année, le mystère autour de son costume déclenche un immense engouement.

Et il semblerait que ce soit à nouveau le cas cette année. Dans l'émission américaine The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Heidi Klum a confié à l'animateur qu'elle travaillait «d'arrache-pied» depuis des mois pour préparer la fête. Concernant son costume, elle a déclaré:

«Oh, je serai particulièrement moche. Et super effrayante»

Heidi Klum n'a pas voulu en dire plus pour ne pas gâcher la surprise. «Il nous reste exactement 86 jours», a-t-elle ajouté en souriant. «Qui compte les jours? Pas moi», a-t-elle conclu.

La préparation de ses costumes prend plusieurs mois. Plusieurs costumiers travaillent jour et nuit sur la tenue pour concrétiser au mieux la vision de l'animatrice. Le secret de son look final n'est révélé que la nuit d'Halloween. Au fil des années, elle s'est déjà transformée en divers personnages, notamment en Cléopâtre, en papillon coloré ou en corbeau.

De Shrek à E.T.

Depuis 2018, Heidi Klum et son mari Tom Kaulitz se déguisent ensemble. Pour les fêtes précédentes, ils sont déjà apparus en Fiona et Shrek, en extraterrestre et astronaute ensanglanté, ou encore en pêcheur et ver surdimensionné.

L'année dernière, le couple s'est déguisé en deux versions différentes de l'extraterrestre E.T. Seuls leurs yeux étaient visibles dans le cou du masque, ce qui créait un effet effrayant. Selon Heidi Klum, c'était un costume extrêmement inconfortable. «C'était si lourd de garder cette tête sur ma tête», a-t-elle raconté à Jimmy Fallon. «Je pensais que mon cou allait se briser.»

Avant la grande fête d'Halloween, Heidi Klum se rendra en Allemagne pour une autre célébration. Le 18 septembre 2025, elle fêtera le «HeidiFest» au Hofbräuhaus à Munich. Il s'agit d'une fête de l'Oktoberfest qui sera retransmise à la télévision.

