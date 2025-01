23 photos WTF issues du fond des Internets

Il existe un endroit aussi sombre et lugubre qu'un puits: le fond des Internets. Là-bas, des cadavres de photos gisent, sans propriétaire, et sans logique.

Aujourd’hui, nous voyageons au plus profond de l’immensité d’Internet, où les images sont chez elles, loin de la logique et du bon sens. Des images qui sont tout simplement bizarres et quand on les voit on se di : «WTF!»

La meilleure chose est l’autocollant «Save Time!» (=«Gain de temps!»)

«Œuf pré-cassé.»

Espérons que ce ne soit pas dans un restaurant.

C'est un peu difficile à comprendre, non?

«Des suggestions.»

Essayez d'imiter ça!

«L'horreur» approche à grands pas.

On vous jure qu'on sent l'odeur à travers l'image.

«Réponse urgente, s'il vous plaît.»



Est-ce vraiment la meilleure solution pour décorer du matériau isolant?

Pourquoi il ne faut jamais manger dans la baignoire.

Quand on pensait avoir tout vu avec les manucures horribles.

On espère que c'est une plaisanterie de mauvais goût, dans le vrai sens du terme.

«Trouvez l'ongle!»

Qui sait, peut-être que cela deviendra à la mode un jour.

Il n'est pas très prude...

Si vous avez un coiffeur qui vous fait ce genre de coupe, n'hésitez pas à contacter votre avocat.

On imagine bien que la photo a été prise avant d'aller chez le dentiste.

L’alcool est forcément impliqué dans cette photo.

Cette photo est imprimée dans notre esprit, à présent.

Est-ce vraiment une bonne couleur pour la viande?

Non!

La seule justification à cela: l'art.

Son douloureux sourire nous dit tout.

Euh, non merci, je préfère pas.

«Prends-moi! / Utilise-moi!»

Mais...y a rien qui va!!

C'est un scandale!

Bêurrkkkkkkkkk!! Imaginez le goût...

On vous avait averti...N'essayez pas d'y trouver une quelconque logique.

(smi)