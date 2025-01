22 idées déco aussi fun que pratiques

Voilà pourquoi vous êtes une loque humaine entre Noël et Nouvel An

Certaines choses sont décoratives, mais pas pratiques et d’autres sont pratiques mais pas décoratives. Et puis il y a des objets qui remplissent ces deux cases.

Deux documentaires sur P.Diddy sortent en janvier

Les plateformes de streaming comptent gonfler leur audience en mettant en lumière le scandale sexuel qui entoure Sean Combs. Pas moins de trois documentaires sont en préparation.



Le célèbre rappeur Sean «Diddy» Combs est actuellement derrière les barreaux en attendant son procès prévu en mai pour viols, fraude et trafic sexuel. Pendant ce temps, les plateformes de streaming n'ont pas chômé, produisant plusieurs documentaires à charge sur l’ancien magnat de la musique. Ces enquêtes cherchent à mettre en lumière le comportement de prédateur du rappeur et producteur américain de 55 ans, accusé par plus de 120 victimes d’avoir orchestré un système violent de trafic sexuel et d’avoir drogué ses victimes pour parvenir à ses fins.