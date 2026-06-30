Image: reddit/instagram/watson

Place! Les Fails débarquent!

Vous ne les avez pas cherchés. Mais ils vous ont trouvés. Voici les Fails!

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Il est parfois permis d'être un peu immodeste. C'est pourquoi nous tenons à clamer haut et fort que les Fails que nous vous présentons aujourd'hui dépassent tout ce que vous avez pu voir en matière d'humour.

On vous laisse juger.

Prenez place, c'est parti!

Une poignée de main informelle en guise de salutation:

Si vous voulez être bronzé(e) de face comme de dos, essayez cette astuce!

Si c'est involontaire, c'est un Fail. Si c'est une vengeance, c'est un Win.

Avons-nous déjà pris le petit-déjeuner?

Oui, oui, le chien, le meilleur ami de l'homme.

On en veut plus des comme ça!

Cette publicité amusante sur la voiture n'était probablement pas son idée.

Les enfants, devinez où nous allons aujourd'hui?

A Desyland. Cool.

Un sérieux prétendant au titre de «Tatouage de la semaine»

Vous vous rappelez de cette publicité de la semaine dernière…?

…ils passent à la vitesse supérieure en matière de bottes:

Dans la catégorie «Photos dont nous aimerions connaître l’histoire»:

Se rafraîchir en été, c'est tellement agréable!

Il va bien, il va bien, il a réussi à ressortir.

Et lorsque l'été sera terminé, les magnifiques décorations d'automne feront bientôt leur retour.

Hihi!

Vu en Italie.

On ne se lassera jamais de ce GIF!

Quelle cabriole!

Eeeet...

(La danse triste du robot de la semaine.)

... CiaooOOOOooooo!!!

Bonus-Win

Puisqu'on est en plein dans la Coupe du monde: Ah, ça? Un Brésilien qui se rend au travail…