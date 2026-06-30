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Place! Les Fails débarquent!

Die lustigsten fails der Woche
Image: reddit/instagram/watson

Place! Les Fails débarquent!

Vous ne les avez pas cherchés. Mais ils vous ont trouvés. Voici les Fails!
30.06.2026, 05:4030.06.2026, 05:40
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Il est parfois permis d'être un peu immodeste. C'est pourquoi nous tenons à clamer haut et fort que les Fails que nous vous présentons aujourd'hui dépassent tout ce que vous avez pu voir en matière d'humour.

On vous laisse juger.

Tommy Cash était recouvert de caca à la Fashion Week

Prenez place, c'est parti!

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Une poignée de main informelle en guise de salutation:

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Si vous voulez être bronzé(e) de face comme de dos, essayez cette astuce!

Die lustigsten Fails der Woche: KI Instagram Photoshop Fail
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Si c'est involontaire, c'est un Fail. Si c'est une vengeance, c'est un Win.

Die lustigsten Fails der Woche: Geländer
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Avons-nous déjà pris le petit-déjeuner?

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Oui, oui, le chien, le meilleur ami de l'homme.

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On en veut plus des comme ça!

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Cette publicité amusante sur la voiture n'était probablement pas son idée.

Die lustigsten Fails der Woche: WC Sitz am Auto
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Les enfants, devinez où nous allons aujourd'hui?

Die lustigsten Fails der Woche: Desiland statt Disneyland
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A Desyland. Cool.

Un sérieux prétendant au titre de «Tatouage de la semaine»

Die lustigsten Fails: Tattoo der Woche
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Débranchez votre cerveau et savourez ces Fails

Vous vous rappelez de cette publicité de la semaine dernière…?

Die lustigsten fails der Woche: Inserat mit Stiefeln
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…ils passent à la vitesse supérieure en matière de bottes:

Die lustigsten fails der Woche: Inserat mit Stiefeln
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Dans la catégorie «Photos dont nous aimerions connaître l’histoire»:

Die lustigsten Fails der Woche: Muddi mit Kinderwagen am Äpfel Pflücken
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Se rafraîchir en été, c'est tellement agréable!

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Il va bien, il va bien, il a réussi à ressortir.

Et lorsque l'été sera terminé, les magnifiques décorations d'automne feront bientôt leur retour.

Die lustigsten Fails der Woche: Herbst Deko
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Hihi!

Die lustigsten fails der Woche: stop
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Vu en Italie.

On ne se lassera jamais de ce GIF!

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Quelle cabriole!

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Eeeet...

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(La danse triste du robot de la semaine.)

... CiaooOOOOooooo!!!

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Bonus-Win

Puisqu'on est en plein dans la Coupe du monde: Ah, ça? Un Brésilien qui se rend au travail…

It must be illegal to be bad at football in Brazil
by u/Upstairs-Writing-616 in Satisfyingasfuck
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
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source: sda / michel euler
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- Tommy Cash fait encore des siennes
Video: watson
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