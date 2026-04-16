La preuve en 19 images que les retraités pointent tout du doigt
Qu’il s’agisse d’un panneau disparu ou d’une oie mal placée, ils sont là pour le signaler: ces retraités, experts du doigt pointé, font rire tout Internet.
Les personnes âgées semblent adorer pointer du doigt les choses. Surtout lorsqu’elles s’indignent (ou, exceptionnellement, lorsqu’elles s’en réjouissent fortement). Ce phénomène est particulièrement visible dans les reportages des journaux locaux. La preuve en 19 images.
Des oies en train de déféquer méritent bien un doigt pointé vers le champ souillé, pas vrai?
Plus on est de fous, plus on rit: ici, ils sont trois à pointer le même problème isolé.
Si les sangliers étaient encore là, on les verrait ici, de chaque côté.
Pas sûr s’il s’agit ici de pointer quelque chose…
Pour tous ceux qui savent encore ce qu’est le télétexte:
Le monsieur au milieu pointe certes dans une autre direction, mais lui aussi veut la dalle bleue à la gare.
Plainte déposée! 👈🏻👈🏻
Par ici!
Oui, parfois, il ne s’agit pas de s’indigner, mais de rendre service.
Récemment à Torgau, en Allemagne, à ne pas confondre avec notre beau canton de Thurgau (Thurgovie):
Il y avait un panneau, maintenant il a disparu. Il faut bien le signaler!
Encore un doigt pointé vers un énorme problème:
Le chien Hope préfère ne pas être mêlé à cette affaire.
(Manuela G., peut-être pré-retraitée.)
Comme vous pouvez le voir, vous ne voyez (plus) rien.
Ou ici — pointer avec une béquille:
PRENEZ ÇA, LES OISEAUX!!!!
Le beau ninja porte désormais un graffiti obscène. Il faut bien un doigt pointé!
Encore plus de doigts pointés vers des graffitis!
C'est grave.
Allez, Dörte, maintenant tu te mets là et tu pointes le ciel avec colère!
Bon, on se calme tous maintenant, d’accord?!
Allez, à plus!!!
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