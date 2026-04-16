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La preuve en 19 images que les retraités pointent tout du doigt

Attention, ils sont partout!
Attention, ils sont partout!Image: reddit/watson

La preuve en 19 images que les retraités pointent tout du doigt

Qu’il s’agisse d’un panneau disparu ou d’une oie mal placée, ils sont là pour le signaler: ces retraités, experts du doigt pointé, font rire tout Internet.
16.04.2026, 05:3316.04.2026, 05:33
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Les personnes âgées semblent adorer pointer du doigt les choses. Surtout lorsqu’elles s’indignent (ou, exceptionnellement, lorsqu’elles s’en réjouissent fortement). Ce phénomène est particulièrement visible dans les reportages des journaux locaux. La preuve en 19 images.

Des oies en train de déféquer méritent bien un doigt pointé vers le champ souillé, pas vrai?

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L’agriculteur Jürgen Drewes montre le champ qui a déjà été dévoré par les oies.Image: reddit

Plus on est de fous, plus on rit: ici, ils sont trois à pointer le même problème isolé.

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Image: reddit

Si les sangliers étaient encore là, on les verrait ici, de chaque côté.

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«Ce n’est pas vraiment ce qu’on appelle de la coopération»

Gelnhausen: des sangliers aux abords de la porte extérieure de la villeImage: reddit

Pas sûr s’il s’agit ici de pointer quelque chose…

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Le déploiement de la fibre optique à Solingen est au point mort

Depuis novembre, Monika Klein attend que son raccordement à domicile soit réalisé.
Image: reddit

Pour tous ceux qui savent encore ce qu’est le télétexte:

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Image: reddit

Le monsieur au milieu pointe certes dans une autre direction, mais lui aussi veut la dalle bleue à la gare.

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Steilshoop va-t-il encore voir fleurir un «miracle bleu»?

Le conflit autour de la couleur du métro se poursuit

EtLes habitants de Steilshoop sont catégoriques et réclament le «carreau bleu» pour l’entrée du métro
Image: reddit

Plainte déposée! 👈🏻👈🏻

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Des citoyens signalent des infractions pour un montant d’environ 6000 euros

Des «shérifs bénévoles» dénoncent anonymement les voitures mal garées à Munich via une applicationImage: reddit

Par ici!

Oui, parfois, il ne s’agit pas de s’indigner, mais de rendre service.

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Image: reddit

Récemment à Torgau, en Allemagne, à ne pas confondre avec notre beau canton de Thurgau (Thurgovie):

Il y avait un panneau, maintenant il a disparu. Il faut bien le signaler!

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Image: reddit

Encore un doigt pointé vers un énorme problème:

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«Les autocollants de supporters sur les panneaux de signalisation sont devenus un énorme problème»Image: reddit

Le chien Hope préfère ne pas être mêlé à cette affaire.

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UNE FEMME SE FRACTURE LE PIED

Une habitante de Salzbourg poursuit la ville après avoir trébuché sur une pierre commémorative

Manuela G. a trébuché sur une pierre commémorative et a dû utiliser des béquilles pendant des semaines. «La ville doit veiller à la sécurité», affirme-t-elle. Une procédure en dommages et intérêts est en cours.
Image: reddit

(Manuela G., peut-être pré-retraitée.)

Comme vous pouvez le voir, vous ne voyez (plus) rien.

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Image: reddit

Ou ici — pointer avec une béquille:

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«CHOC DE MA VIE»

Garage vide! Qui a volé la voiture d’Hermine (85 ans)?

Lorsque Hermine K. (85 ans) a ouvert son garage dans la Khevenhüllerstraße à Linz, sa voiture bien-aimée avait disparu.
Image: reddit

PRENEZ ÇA, LES OISEAUX!!!!

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Des voitures constamment couvertes de fientes d’oiseaux: les locataires sont en colère

Désagrément dans la Leuschnerstraße: plusieurs habitantes se plaignent que leurs voitures, stationnées sur le parking, sont sans cesse salies par des fientes d’oiseaux provenant des arbres voisins.Image: reddit

Le beau ninja porte désormais un graffiti obscène. Il faut bien un doigt pointé!

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Panneaux arrachés, abribus aspergés: des inconnus laissent des traces de destruction à Schöneberg

Des inconnus ont récemment vandalisé à plusieurs reprises la commune de Schöneberg. Plusieurs installations ont été endommagées.
Image: reddit

Encore plus de doigts pointés vers des graffitis!

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Image: reddit

C'est grave.

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«Mon courrier a atterri dans la cage d’ascenseur»Image: reddit

Allez, Dörte, maintenant tu te mets là et tu pointes le ciel avec colère!

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Image: reddit

Bon, on se calme tous maintenant, d’accord?!

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Les places de stationnement en bord de rue sont importantes pour les clients. Si elles disparaissent, les commerçants et les restaurateurs craignent pour leur survie.Image: reddit

Allez, à plus!!!

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Image: reddit
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