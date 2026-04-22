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19 œuvres de street art qui vont vous bluffer

Oubliez les musées aseptisés et le street art trop lisse. Voici 19 œuvres urbaines, entre génie pur et grand n'importe quoi, qui prouvent que le talent (ou l'absence de talent) n'a aucune limite.

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Il parait que nos lecteurs adorent l'art urbain. Eh, ça tombe bien, nous aussi! Mais à watson, on ne présente pas que ce qui est parfait et lisse. On aime bien creuser les petites failles, ce qui fait qu'on oubliera jamais une oeuvre, pour le meilleur.... comme pour le pire.

Pour vous faire plaisir, voici 19 œuvres drôles et incroyablement créatives d'artistes plus ou moins talentueux, dont nous ne pouvons malheureusement pas et ne devrions peut-être pas tous mentionner les noms ;-).

Ce buisson de Banksy à Londres.

De l'art ingénieux dans un espace réduit.

Si, si, c'est de l'art.

Oh mon Dieu, le mur a tué Kenny!

Tout ira bien, boîtier électrique.

«Le Ciel et l’Enfer» pour adultes:

Le message est un peu triste. Mais surtout, il est intelligent.

Aperçu en Corée du Sud.

Et hop, sous le tapis!

Ok, vu!

... à Houston.

Stephen Hawking en rirait probablement lui aussi.

Un bon rappel de l'importance de l'hygiène dentaire:

La morve d'araignée est toujours esthétique.

C'est un ordre.

Trop chou...

Nous supposons que les graffitis situés à droite ont été transformés...

Voilà de l'art intelligent.

Allons, ça compte comme du street art!

Nous avons besoin de plus de forêts!

Et encore plus de Tom et Jerry!

Ou encore ici: de l'art en 3D de Corée du Sud

Bonus

Pour tous ceux qui ont besoin d'entendre cela en ce moment:

N'abandonne pas, tu es important.

(sim)