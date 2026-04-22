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19 œuvres de street art qui vont vous bluffer

19 œuvres de street art qui vont vous bluffer
Image: reddit/watson

19 œuvres de street art qui vont vous bluffer

Oubliez les musées aseptisés et le street art trop lisse. Voici 19 œuvres urbaines, entre génie pur et grand n'importe quoi, qui prouvent que le talent (ou l'absence de talent) n'a aucune limite.
22.04.2026, 05:2922.04.2026, 05:29

Il parait que nos lecteurs adorent l'art urbain. Eh, ça tombe bien, nous aussi! Mais à watson, on ne présente pas que ce qui est parfait et lisse. On aime bien creuser les petites failles, ce qui fait qu'on oubliera jamais une oeuvre, pour le meilleur.... comme pour le pire.

Pour vous faire plaisir, voici 19 œuvres drôles et incroyablement créatives d'artistes plus ou moins talentueux, dont nous ne pouvons malheureusement pas et ne devrions peut-être pas tous mentionner les noms ;-).

Ce buisson de Banksy à Londres.

Lustige Street Art
Image: instagram

De l'art ingénieux dans un espace réduit.

Lustige Street art
Image: instagram

Si, si, c'est de l'art.

Oh mon Dieu, le mur a tué Kenny!

Lustige und kreative street art
Image: tumblr

Tout ira bien, boîtier électrique.

Lustige Street art
Image: reddit

«Le Ciel et l’Enfer» pour adultes:

Clevere Street art
Image: reddit

Le message est un peu triste. Mais surtout, il est intelligent.

Clevere und witzige Street Art
Image: reddit

Aperçu en Corée du Sud.

Et hop, sous le tapis!

Lustige Street Art
Image: reddit

Ok, vu!

Street Art
Image: reddit

... à Houston.

Stephen Hawking en rirait probablement lui aussi.

Lustige Street Art
Image: reddit
Le «ice bucket challenge» revient et il y a un problème

Un bon rappel de l'importance de l'hygiène dentaire:

Lustige und clevere Street Art
Image: reddit

La morve d'araignée est toujours esthétique.

Street Art
Image: reddit

C'est un ordre.

Lustige Street Art: WC
Image: instagram

Trop chou...

Street art
Image: imgur

Nous supposons que les graffitis situés à droite ont été transformés...

Clevere und lustige Graffiti (Street Art)
Image: reddit

Voilà de l'art intelligent.

Clevere Street Art
Image: reddit

Allons, ça compte comme du street art!

Lustige und clevere Street Art
Image: reddit

Nous avons besoin de plus de forêts!

clevere und witzige Street Art
Image: reddit
«Aucune empathie»: Shakira se fait déglinguer

Et encore plus de Tom et Jerry!

Coole Street Art
Image: reddit

Ou encore ici: de l'art en 3D de Corée du Sud

Coole Street Art
Image: reddit

Bonus

Pour tous ceux qui ont besoin d'entendre cela en ce moment:

Street Art
Image: reddit

N'abandonne pas, tu es important.

(sim)

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