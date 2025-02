23 trucs bizarres trouvés dans des friperies

Pourquoi toujours tout acheter en ligne alors que les vrais trésors se trouvent dans nos friperies? Et la plupart du temps, c’est aussi plus écologique et moins cher.

Evidemment, il y a aussi des bizarreries et c'est ce qui fait le charme des friperies et autres marchés aux puces.

Quelqu'un: Chéri, on a des invités aujourd'hui, sors la belle vaisselle!



La vaisselle:



Oui, le casque est compris.

Où placeriez-vous ce bibelot?

Lumière et Big Ben sont ses amis.

Vous ne trouverez rien de tel sur Spotify.

Imaginez tout l'appartement dans le style bande dessinée.

J'achète!

Le genre de poupée que t'as pas envie d'avoir dans un coin de la chambre quand il fait nuit.

C'est bien d'acheter seconde main, mais il y a des limites.

Si vous y réfléchissez un instant, c'est assez drôle.

L'art est toujours une question d'interprétation.

Devinez qui voulait rester enfant unique.

On ne sait pas si cette souris est destinée à attirer ou à dissuader les autres.

Pourquoi ce disque n’est-il pas plus connu?

C'est intéressant.

Balenciaga est déjà dessus.

Pour rencontrer les beaux-parents.

Ceci n'est pas un cheval ordinaire...

... chaque détail a été respecté.

Plutôt cool.

On préfère ne pas écrire de légende pour cette photo.

Avec un bel abat-jour, ça peut avoir son petit côté maison de bord de mer.

Attendez...

... Ah oui, ok.

Quelqu’un qui peut boire du lait et qui en est fier.

(smi)

