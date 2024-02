Ce mème légendaire fait son retour. meme: twitter.com

L'Apple Vision Pro se fait dézinguer sur le web

Le Vision Pro d'Apple est robuste et révolutionnaire. Dans cet article, vous découvrirez à quel point le casque de réalité mixte est inspirant pour les trolls de la Toile.

Le 2 février, Apple a lancé la première génération de son ordinateur spatial Vision Pro aux États-Unis. Et que dire: la science-fiction n'a jamais été aussi proche de la réalité.

Mais bon, il y a quelque chose de comique dans le fait que ceux qui déboursent plus de 3500 dollars pour un nouveau joujou veulent désespérément se faire voir sur la Toile.

Allez, c'est le moment de rire en coeur. Legggoooooo!

La question est de savoir qui est pauvre! Screenshot: twitter.com

Attendre ne sera plus jamais pareil... Image: Screenshot: twitter.com

Et donc,

retour à la réalité.

Bon appétit! Screenshot: twitter.com

Été 2024 Screenshot: twitter.com

«Utilisez-vous un autre moyen de contraception que le port d'un Apple Vision Pro?» Screenshot: twitter.com

Si vous aimez le porno en réalité virtuelle, attention! Le Vision Pro serait une «ceinture de chasteté d'une valeur de 3500 dollars US», a rapporté un blog technologique américain. Actuellement, les films de sexe en VR ne fonctionnent pas avec les lunettes Apple. quelle: 404media.co

Les PC d'hier et d'aujourd'hui meme: twitter.com

«Un jour, mon fils, tout cela t'appartiendra.» screenshot: twitter.com

L'appareil semble bien résister à l'usure normale, résume futurezone.at. Si on le cogne contre un mur, le verre frontal du Vision Pro est certes rayé, mais pas endommagé. Lors de tests de chute répétés, les haut-parleurs ont été les premiers à se briser. Le verre frontal a tenu étonnamment longtemps et ne s'est brisé que lorsqu'il a heurté le sol d'une hauteur de deux mètres et demi.

«Le verre cassé a ensuite pu être détaché assez facilement du boîtier du casque. Il semble qu'il s'agisse d'une sorte de verre de sécurité qui ne se brise pas en plusieurs morceaux lorsqu'il est cassé, mais qui est maintenu par un film. Ainsi, on ne peut pas non plus se couper en touchant le verre cassé». quelle: futurezone.at

(dsc)