Voici les plus belles statues sous-marines du monde

Des saints, des reines et des sirènes: nous vous présentons quelques-unes des plus belles statues sous-marines du monde.

En général, on admire les statues dans les musées ou sur les places publiques. Mais saviez-vous qu'il existe aussi des statues sous-marines? Nous avons sélectionné les plus beaux spécimens pour vous.

Le Christ des Abysses

La statue «Christ des Abysses» ou en italien «Christo degli abissi» est l'œuvre de Guido Galleti. La statue en bronze a été érigée en 1954 au fond de la mer dans la baie de San Fruttuoso en Ligurie, et se trouve à une profondeur de quinze mètres. Les mains sont tournées vers la surface de la mer en signe de paix.

Nest

La collection de sculptures «Nest» représente un cercle de plusieurs couples grandeur nature qui entourent d'autres personnes allongées sur le sol.

La collection se trouve au large de Gili Meno, une petite île indonésienne située entre Bali et Lombok. L'œuvre d'art a été réalisée par l'artiste britannique Jason deCaires Taylor.

Les sculptures sont fabriquées en ciment au pH neutre, respectueux de l'environnement, et sont ancrées au fond de la mer. Elles offrent ainsi un abri aux coraux mous et aux éponges.

Statue du lion

La «statue du lion» fait partie du Neptune Memorial Reef conçu par Gary Levine et Kim Brandell au large de Key Biscayne en Floride. Le cimetière sous-marin n'est pas seulement le dernier lieu de repos des personnes décédées, mais aussi un récif de corail en constante expansion.

Les exploitants du Neptune Memorial Reef parlent de «quatorze espèces de coraux formant des récifs qui ont rejoint l'écosystème».

Enfants jouant à cache-cache

Les «enfants jouant à cache-cache» font partie du musée des statues sous-marines d'Ayia Napa à Chypre, appelé MUSAN.

Le MUSAN est une forêt sous-marine conçue par Jason deCaires Taylor, qui compte au total 93 statues. Le MUSAN est également entièrement réalisé en ciment au pH neutre et respectueux de l'environnement. Comme l'indique le musée sur son site web, le MUSAN vise à «créer un lien sans faille entre la terre et la mer, et à relier deux merveilles différentes: l'une créée par l'homme et l'autre par la nature».

Le gardien du récif

Le «gardien du récif» est une statue de bronze située près de Lighthouse Point en Floride qui mesure près de quatre mètres de haut. La statue a été créée en 2015 par Simon Morris et représente «un être mythologique portant une armure gréco-romaine antique», comme l'artiste l'écrit sur son site web. Un bâton surmonté d'un globe est censé symboliser les océans du monde.

Vicissitudes

Les «Vicissitudes» (mal orthographiées dans le tweet) font partie du parc de sculptures sous-marines de Molinere, au large de la côte ouest de la Grenade.

Elles représentent un anneau d'enfants se tenant par la main et seraient, selon leur créateur, Jason deCaires Taylor, un symbole d'unité et de résistance. Le parc de sculptures sous-marines de Molinere a été créé en 2006 et se trouve à une profondeur de cinq à huit mètres.

La musicienne

«La musicienne» est également une figure de Jason deCaires Taylor. Elle représente une sirène et une réplique d'un piano de concert Steinway. La statue se trouve à proximité de Musha Cay, aux Bahamas. Selon l'artiste, le piano fabriqué en acier inoxydable joue «une douce musique classique, semblable au son d'une baleine ou d'un dauphin».

Comme de nombreuses autres statues de Jason deCaires Taylor, la sirène est fabriquée en ciment au pH neutre et non polluant.

L'homme au masque de fer

L'écomusée sous-marin de Jason deCaires Taylor au large de Cannes a mis plus de quatre ans à être achevé.

Il se compose de six portraits monumentaux en trois dimensions, chacun mesurant plus de deux mètres de haut et pesant dix tonnes. Les six visages sont fortement agrandis et divisés en deux parties.

Selon le créateur, la partie extérieure doit ressembler à un masque et ainsi correspondre à l'histoire de l'île Sainte-Marguerite. L'île est notamment connue pour la prison où aurait été enfermé l'homme au masque de fer.

L'identité du prisonnier reste toutefois controversée à ce jour et les théories sont nombreuses. L'histoire a été rendue mondialement célèbre, entre autres, par le roman d'Alexandre Dumas L'homme au masque de fer.

La Princesse Muscade

La «Princesse Muscade» fait également partie du parc de sculptures sous-marines de Molinere à la Grenade.

La sculpture, qui a été créée par l'artiste norvégienne Lene Kilde et non par Jason deCaires Taylor comme le laisse entendre le tweet, est basée sur l'histoire légendaire de l'auteur grenadien Richardo Keens-Douglas. Elle pèse environ huit tonnes et mesure environ 3,5 mètres de haut.

Amphitrite

La statue «Amphitrite», haute de près de trois mètres, se trouve à une profondeur de quinze mètres sous la mer, près de l'île aux caïmans de Grand Cayman.

Elle a été créée en 2000 par Simon Morris. Dans la mythologie grecque, Amphitrite est l'épouse de Poséidon, le dieu de la mer. Elle est donc également connue sous le nom de «Reine de la mer».

No Turning Back

La statue «No Turning Back» représente une figure féminine solitaire au dos courbé. La statue a également été créée par l'artiste britannique Jason deCaires Taylor et se trouve au large de la côte de Cancun au Mexique.

Selon l'artiste, la tristesse exprimée dans l'œuvre fait référence au fait que les récifs des Caraïbes ont diminué jusqu'à 80%. (ome)

Traduit et adapté par Tanja Maeder