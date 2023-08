Voici les pires noms de restos que vous lirez aujourd'hui

Les collaborations food les plus improbables

En anglais, le nom du film L'Odyssée de Pi est Life of Pi. S'il n'y a pas de tigre à l'intérieur, alors il s'agit d'un hasard.

Les 22 fails les plus drôles de la semaine: seulement ici et maintenant!

Ils ont vu le film le plus attendu de l'année et voici leur avis

Coldplay a une surprise pour ses fans, mais il y a un problème

Le célèbre groupe a ajouté trois dates supplémentaires à Lyon dans le cadre de sa tournée mondiale en 2024. Néanmoins, la billetterie Ticketmaster a (encore) fait des siennes.

C'est LA nouvelle réjouissante de la semaine. Le groupe phare Coldplay a annoncé ajouter trois dates de concert à Lyon pour l'année prochaine, dans le cadre de leur tournée Music of the Spheres. Les shows auront lieu les 22, 23 et 25 juin 2024. Si cette annonce a réjoui les fans, un problème avec la billetterie est, encore, venu noircir le tableau.